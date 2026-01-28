كينو إلى كوريتيبا البرازيلي الصاعد حديثا

الأربعاء، 28 يناير 2026 - 00:37

كتب : FilGoal

كينو - كوريتيبا

أعلن نادي كوريتيبا البرازيلي ضم كينو قبل انطلاق الموسم الجديد.

كينو

النادي : كوريتيبا

كينو البالغ من العمر 36 عاما لعب ضمن صفوف بيراميدز في موسم 2018 - 2019.

ولعب كينو رفقة فلومينينسي أمام الأهلي في كأس العالم للاندية 2023.

كما لعب كينو خلال مسيرته لأندية سانتا كروز، قبل الانضمام إلى بالميراس عام 2017، قبل الانتقال لتجربة بيراميدز، ومنه إلى إعارة إلى الجزيرة الإماراتي، قبل العودة للبرازيل.

انضم كينو إلى أتلتيكو مينيرو في صيف 2020، ليخوض معه 3 مواسم قبل الانتقال إلى فلومينينسي.

وتوج النجم البرازيلي خلال مسيرته ببطولة الدوري البرازيلي مرتين مع بالميراس أتلتيكو منيرو، والكأس والسوبر البرازيليين رفقة منيرو.

وفاز ببطولة كوبا ليبرتادورس عام 2023، وكوبا سود أمريكانا مع فلومينينسي عام 2024.

وشارك كينو الموسم الماضي في 40 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 5.

وينطلق الدوري البرازيلي للموسم الجديد الشهر المقبل.

وتأهل كورتيبا هذا الموسم إلى الدوري البرازيلي، بعدما صعد إثر احتلاله صدارة ترتيب الدرجة الثانية بـ 68 نقطة.

Image

الدوري البرازيلي كينو كوريتيبا
