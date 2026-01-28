وكيل ديانج: لم يطلب زيادة مالية من الأهلي.. وتوروب متمسك به
الأربعاء، 28 يناير 2026 - 00:11
كتب : FilGoal
كشف خالد مغربي وكيل أليو ديانج لاعب الأهلي عن كواليس الفترة الماضية للاعب منتخب مالي مع النادي الأحمر في ظل رغبة نادي فالنسيا الإسباني التعاقد معه.
أليو ديانج
النادي : الأهلي
وقال مغربي عبر أون سبورت: "ديانج لم يكن له طلبات مالية معينة لتجديد تعاقده مع الأهلي وهو معروف عنه أنه لا يتحدث في مثل هذه الأمور".
وأضاف "علاقة ديانج بجمهور الأهلي قوية جدا وأصبح يتحدث بالعربية بسبب الجمهور ومرتبط بهم بشكل كبير".
وأكمل "أن يطلب فالنسيا التعاقد مع أليو ديانج فهو بسبب الأهلي وقيمته الكبيرة".
وأتم تصريحاته "توروب متمسك باستمرار ديانج مع الأهلي وأخبره بذلك ورافض فكرة رحيله".
وينتهي تعاقد ديانج مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري وحتى الآن لم يتوصل لاتفاق لتجديد عقده.
نرشح لكم
خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد محمود وفا يدير مباراة الزمالك وبتروجت.. ومعروف حكما لمواجهة المصري وسيراميكا الجونة يتعاقد مع أحمد رفعت مصدر من الأهلي لـ في الجول: نسابق الزمن من أجل جراديشار.. ولم يشارك ضد دجلة لهذا السبب وليد صلاح: محمد شريف مستمر.. ومروان عثمان انضم للأهلي وهو جاهز للمشاركة رئيس الاتحاد السكندري يوفر تذاكر مباراة حرس الحدود مجانا.. ومناشدة للجماهير مصدر من الأهلي لـ في الجول: تم حل سوء التفاهم وصفقة كامويش اقتربت من الإتمام مؤتمر مدرب وادي دجلة: الأخطاء الفردية كلفتنا الخسارة أمام الأهلي