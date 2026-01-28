وكيل ديانج: لم يطلب زيادة مالية من الأهلي.. وتوروب متمسك به

كشف خالد مغربي وكيل أليو ديانج لاعب الأهلي عن كواليس الفترة الماضية للاعب منتخب مالي مع النادي الأحمر في ظل رغبة نادي فالنسيا الإسباني التعاقد معه.

وقال مغربي عبر أون سبورت: "ديانج لم يكن له طلبات مالية معينة لتجديد تعاقده مع الأهلي وهو معروف عنه أنه لا يتحدث في مثل هذه الأمور".

وأضاف "علاقة ديانج بجمهور الأهلي قوية جدا وأصبح يتحدث بالعربية بسبب الجمهور ومرتبط بهم بشكل كبير".

وأكمل "أن يطلب فالنسيا التعاقد مع أليو ديانج فهو بسبب الأهلي وقيمته الكبيرة".

وأتم تصريحاته "توروب متمسك باستمرار ديانج مع الأهلي وأخبره بذلك ورافض فكرة رحيله".

وينتهي تعاقد ديانج مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري وحتى الآن لم يتوصل لاتفاق لتجديد عقده.

