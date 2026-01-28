خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد
الأربعاء، 28 يناير 2026 - 00:11
كتب : FilGoal
علم FilGoal.com أن محمد صبحي سيحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت خلال مباراة الفريقين.
ويلعب الزمالك أمام بتروجت مساء الخميس ضمن الجولة 16 من مسابقة الدوري.
وحسبما علم FilGoal.com، فإن محمد صبحي سيحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت، بينما خرج محمد عواد من قائمة الفريق للمباراة لأسباب فنية.
عواد حرس مرمى الزمالك خلال مباراة المصري التي أقيمت الأحد الماضي ضمن الجولة الثالثة من الكونفدرالية.
وانتهت مباراة الزمالك أمام المصري بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ويرغب الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال في منح فرصة المشاركة للثنائي، خاصة في ظل كثرة المباريات الهامة خلال هذه المرحلة.
ويواجه الزمالك بتروجت، وهو يحتل المركز الخامس في مسابقة الدوري برصيد 22 نقطة.
فيما يتواجد نادي بتروجت في المركز العاشر برصيد 19 نقطة.
نرشح لكم
وكيل ديانج: لم يطلب زيادة مالية من الأهلي.. وتوروب متمسك به محمود وفا يدير مباراة الزمالك وبتروجت.. ومعروف حكما لمواجهة المصري وسيراميكا مصدر من الأهلي لـ في الجول: نسابق الزمن من أجل جراديشار.. ولم يشارك ضد دجلة لهذا السبب أبو زهرة: نفاضل بين مدرستين لاختيار المدير الفني الأجنبي.. وهذا موقف ودية النمسا وليد صلاح: محمد شريف مستمر.. ومروان عثمان انضم للأهلي وهو جاهز للمشاركة اتحاد العاصمة يفسخ تعاقده مع مدرب مودرن سبورت السابق ارتبط اسمه بالأهلي.. سكاي: الشارقة الإمارتي يقترب من ضم دياباتي رئيس الاتحاد السكندري يوفر تذاكر مباراة حرس الحدود مجانا.. ومناشدة للجماهير