خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد

الأربعاء، 28 يناير 2026 - 00:11

كتب : FilGoal

محمد صبحي - الزمالك - الإسماعيلي

علم FilGoal.com أن محمد صبحي سيحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت خلال مباراة الفريقين.

ويلعب الزمالك أمام بتروجت مساء الخميس ضمن الجولة 16 من مسابقة الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن محمد صبحي سيحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت، بينما خرج محمد عواد من قائمة الفريق للمباراة لأسباب فنية.

عواد حرس مرمى الزمالك خلال مباراة المصري التي أقيمت الأحد الماضي ضمن الجولة الثالثة من الكونفدرالية.

وانتهت مباراة الزمالك أمام المصري بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويرغب الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال في منح فرصة المشاركة للثنائي، خاصة في ظل كثرة المباريات الهامة خلال هذه المرحلة.

ويواجه الزمالك بتروجت، وهو يحتل المركز الخامس في مسابقة الدوري برصيد 22 نقطة.

فيما يتواجد نادي بتروجت في المركز العاشر برصيد 19 نقطة.

