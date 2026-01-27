الجونة يتعاقد مع أحمد رفعت
الثلاثاء، 27 يناير 2026 - 23:55
كتب : FilGoal
أتم نادي الجونة إجراءات التعاقد مع أحمد رفعت خلال فترة الانتقالات الشتوية.
ويواصل الجونة محاولات تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأعلن نادي الجونة تعاقده بشكل رسمي مع أحمد رفعت قادما من وادي دجلة.
ويلعب رفعت في صفوف وادي دجلة منذ صيف 2025 قادما من الإنتاج الحربي.
ويجيد صاحب الـ 26 عاما اللعب في مركزي الجناح الأيسر والمهاجم.
وخاض رفعت 8 مباريات مع وادي دجلة وسجل هدفا وصنع آخر.
نرشح لكم
وكيل ديانج: لم يطلب زيادة مالية من الأهلي.. وتوروب متمسك به خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد محمود وفا يدير مباراة الزمالك وبتروجت.. ومعروف حكما لمواجهة المصري وسيراميكا مصدر من الأهلي لـ في الجول: نسابق الزمن من أجل جراديشار.. ولم يشارك ضد دجلة لهذا السبب وليد صلاح: محمد شريف مستمر.. ومروان عثمان انضم للأهلي وهو جاهز للمشاركة رئيس الاتحاد السكندري يوفر تذاكر مباراة حرس الحدود مجانا.. ومناشدة للجماهير مصدر من الأهلي لـ في الجول: تم حل سوء التفاهم وصفقة كامويش اقتربت من الإتمام مؤتمر مدرب وادي دجلة: الأخطاء الفردية كلفتنا الخسارة أمام الأهلي
أخر الأخبار
كينو إلى كوريتيبا البرازيلي الصاعد حديثا 40 دقيقة | أمريكا