الجونة يتعاقد مع أحمد رفعت

الثلاثاء، 27 يناير 2026 - 23:55

كتب : FilGoal

مروان محسن - الجونة

أتم نادي الجونة إجراءات التعاقد مع أحمد رفعت خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويواصل الجونة محاولات تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلن نادي الجونة تعاقده بشكل رسمي مع أحمد رفعت قادما من وادي دجلة.

أخبار متعلقة:
مصدر من الأهلي لـ في الجول: نسابق الزمن من أجل جراديشار.. ولم يشارك ضد دجلة لهذا السبب وليد صلاح: محمد شريف مستمر.. ومروان عثمان انضم للأهلي وهو جاهز للمشاركة الشباب السعودي يتعاقد مع موهبة الأردن أبو زهرة: نفاضل بين مدرستين لاختيار المدير الفني الأجنبي.. وهذا موقف ودية النمسا

ويلعب رفعت في صفوف وادي دجلة منذ صيف 2025 قادما من الإنتاج الحربي.

ويجيد صاحب الـ 26 عاما اللعب في مركزي الجناح الأيسر والمهاجم.

وخاض رفعت 8 مباريات مع وادي دجلة وسجل هدفا وصنع آخر.

وادي دجلة الجونة أحمد رفعت
نرشح لكم
وكيل ديانج: لم يطلب زيادة مالية من الأهلي.. وتوروب متمسك به خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد محمود وفا يدير مباراة الزمالك وبتروجت.. ومعروف حكما لمواجهة المصري وسيراميكا مصدر من الأهلي لـ في الجول: نسابق الزمن من أجل جراديشار.. ولم يشارك ضد دجلة لهذا السبب وليد صلاح: محمد شريف مستمر.. ومروان عثمان انضم للأهلي وهو جاهز للمشاركة رئيس الاتحاد السكندري يوفر تذاكر مباراة حرس الحدود مجانا.. ومناشدة للجماهير مصدر من الأهلي لـ في الجول: تم حل سوء التفاهم وصفقة كامويش اقتربت من الإتمام مؤتمر مدرب وادي دجلة: الأخطاء الفردية كلفتنا الخسارة أمام الأهلي
أخر الأخبار
مدرب تشيلسي يرفض التعليق على وضع رحيم ستيرلينج 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كينو إلى كوريتيبا البرازيلي الصاعد حديثا 40 دقيقة | أمريكا
تقرير: توتنام يسعى لضم حارس ولفرهامبتون 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكيل ديانج: لم يطلب زيادة مالية من الأهلي.. وتوروب متمسك به ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد ساعة | الكرة المصرية
محمود وفا يدير مباراة الزمالك وبتروجت.. ومعروف حكما لمواجهة المصري وسيراميكا ساعة | الدوري المصري
الجونة يتعاقد مع أحمد رفعت ساعة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: نسابق الزمن من أجل جراديشار.. ولم يشارك ضد دجلة لهذا السبب ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر 2 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 3 وائل جمعة: طلبت هيثم حسن للانضمام لمنتخب مصر ورد والده كان "ما هو المقابل؟" 4 مصدر مقرب من كامويش لـ في الجول: النادي النرويجي اعتبر تغيير الأهلي لعرضه تلاعبا
/articles/522155/الجونة-يتعاقد-مع-أحمد-رفعت