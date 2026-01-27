الشباب السعودي يتعاقد مع موهبة الأردن

الثلاثاء، 27 يناير 2026 - 23:34

كتب : FilGoal

كاراسكو - الشباب السعودي

أتم نادي الشباب السعودي إجراءات التعاقد مع علي العزايزية موهبة الكرة الأردنية.

وانضم العزايزية لصفوف الشباب قادما من صفوف كاظمة الكويتي.

وأعلن نادي الشباب تعاقده مع العزايزة صاحب الـ21 عاما، حتى نهاية الموسم معارا من كاظمة الكويتي.

أخبار متعلقة:
الشرق الأوسط: ثنائي اتحاد جدة إلى الشباب النصر يعلن ضم نجم العراق الشاب سيراميكا يضم الشيات من جمهورية شبين يوفنتوس يستعيد توازنه بثلاثية في شباك نابولي

وبات العزايزية الصفقة الثانية التي يعلن عنها نادي الشباب بعدما أعلن ضم علي الأسمري قادما من نيوم حتى نهاية الموسم أيضا.

المهاجم الشاب لعب 13 مباراة هذا الموسم وسجل 5 أهداف وصنع مثلهم.

ويحاول الشباب تحسين الوضع الكارثي الذي يمر به الفريق خلال الموسم الحالي.

ويحتل الشباب المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة.

الشباب السعودي منتخب الأردن
نرشح لكم
تطورات جديدة في أزمة شكوى الهلال ضد جيسوس مدرب النصر جيسوس: غياب ماني أثر على النصر.. وبينتو سيبقى حتى نهاية الموسم بسبب شهر رمضان.. تعديل موعد نصف نهائي كأس خادم الحرمين القادسية يرفض عرض الهلال الثاني لضم أبو الشامات النصر يستعيد ماني أمام التعاون مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة - مواجهة إنجليزية.. و3 مباريات في الدوري السعودي الرياض يوقف سلسلة إنزاجي مع الهلال بتعادل تقرير: علاقة الهلال وروبن نيفيز تصل إلى طريق مسدود
أخر الأخبار
مدرب تشيلسي يرفض التعليق على وضع رحيم ستيرلينج 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كينو إلى كوريتيبا البرازيلي الصاعد حديثا 40 دقيقة | أمريكا
تقرير: توتنام يسعى لضم حارس ولفرهامبتون 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكيل ديانج: لم يطلب زيادة مالية من الأهلي.. وتوروب متمسك به ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد ساعة | الكرة المصرية
محمود وفا يدير مباراة الزمالك وبتروجت.. ومعروف حكما لمواجهة المصري وسيراميكا ساعة | الدوري المصري
الجونة يتعاقد مع أحمد رفعت ساعة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: نسابق الزمن من أجل جراديشار.. ولم يشارك ضد دجلة لهذا السبب ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر 2 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 3 وائل جمعة: طلبت هيثم حسن للانضمام لمنتخب مصر ورد والده كان "ما هو المقابل؟" 4 مصدر مقرب من كامويش لـ في الجول: النادي النرويجي اعتبر تغيير الأهلي لعرضه تلاعبا
/articles/522153/الشباب-السعودي-يتعاقد-مع-موهبة-الأردن