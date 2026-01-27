الشباب السعودي يتعاقد مع موهبة الأردن

أتم نادي الشباب السعودي إجراءات التعاقد مع علي العزايزية موهبة الكرة الأردنية.

وانضم العزايزية لصفوف الشباب قادما من صفوف كاظمة الكويتي.

وأعلن نادي الشباب تعاقده مع العزايزة صاحب الـ21 عاما، حتى نهاية الموسم معارا من كاظمة الكويتي.

وبات العزايزية الصفقة الثانية التي يعلن عنها نادي الشباب بعدما أعلن ضم علي الأسمري قادما من نيوم حتى نهاية الموسم أيضا.

المهاجم الشاب لعب 13 مباراة هذا الموسم وسجل 5 أهداف وصنع مثلهم.

ويحاول الشباب تحسين الوضع الكارثي الذي يمر به الفريق خلال الموسم الحالي.

ويحتل الشباب المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة.