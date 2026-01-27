الشباب السعودي يتعاقد مع موهبة الأردن
الثلاثاء، 27 يناير 2026 - 23:34
كتب : FilGoal
أتم نادي الشباب السعودي إجراءات التعاقد مع علي العزايزية موهبة الكرة الأردنية.
وانضم العزايزية لصفوف الشباب قادما من صفوف كاظمة الكويتي.
وأعلن نادي الشباب تعاقده مع العزايزة صاحب الـ21 عاما، حتى نهاية الموسم معارا من كاظمة الكويتي.
حيّ الله النشمي 🇯🇴
"علي العزايزة" في #الشباب 🤍🖤#يلا_شباب | #العزايزة_شبابي pic.twitter.com/nmAS0Rv5Db— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) January 27, 2026
وبات العزايزية الصفقة الثانية التي يعلن عنها نادي الشباب بعدما أعلن ضم علي الأسمري قادما من نيوم حتى نهاية الموسم أيضا.
المهاجم الشاب لعب 13 مباراة هذا الموسم وسجل 5 أهداف وصنع مثلهم.
ويحاول الشباب تحسين الوضع الكارثي الذي يمر به الفريق خلال الموسم الحالي.
ويحتل الشباب المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة.
