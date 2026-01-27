أبو زهرة: نفاضل بين مدرستين لاختيار المدير الفني الأجنبي.. وهذا موقف ودية النمسا

كشف مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن جنسية المدير الفني الأجنبي.

وأوضح أبو زهرة في تصريحات لقناة أون سبورت: "كنا نفاضل بين 4 مدراس، وتم تقليصها إلى مدرستين وهما البرتغالية والألمانية لاختيار المدير الفني الأجنبي للاتحاد".

وأكمل "المدير الفني الأجنبي للاتحاد سيأتي لتنفيذ خطة معينة محددة المدة، ومن الممكن أن يتم استبداله بعد عاملين وربطناها ذلك بمؤشرات الأداء".

ونفى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة اختراق أي ناد لعدد الإعارات "كل الأندية لها 6 إعارات وفقا لقواعد فيفا، ولم يتجاوز أي نادي هذا العدد، ولن يستطيع أي نادي اختراقها، لأن النظام سيمنع حدوث ذلك."

وأشار إلى مستجدات الإعلان عن خطة تطوير الكرة المصرية "الخطة تحولت لمشروع قومي كبير ويتبقى بعض اللمسات النهائية يتم تنسيقها بالتعاون مع وزارة الرياضة."

وعن برنامج إعداد منتخب مصر لكأس العالم، قال أبو زهرة "برنامج منتخب مصر على أعلى مستوى وهو الأقوى، وتم التعاقد على المباريات الودية وتوقيع العقود وقبضنا مقدم التعاقد".

وسرد "سنخوض وديات أمام السعودية يوم 26 مارس، وإسبانيا يوم 30 مارس، والبرازيل يوم 6 يونيو، والمباراة الأخيرة معروض علينا أكثر من عرض بينهم النمسا، ولكن حسام حسن يدرس مسافات السفر لدراسة إما خوض ودية أو الاكتفاء بتدريبات."

وتابع "تم الاتفاق على برنامج المنتخب، وحسام حسن طلب 10 أيام قبل معسكر كأس العالم وتم مراعاة ذلك في جدول الدوري، وإذا طلب أياما أخرى سيتم تنسيقها."

وأتم "الرابطة مازال أمامها الدور الثاني ولم تجر القرعة، وكذلك مازالت الفرق تشارك في البطولات الإفريقية."

ويقع المنتخب المصري في المجموعة السابعة بكأس العالم إلى جانب بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

وحصل المنتخب المصري على المركز الرابع في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في المغرب.