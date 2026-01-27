وليد صلاح: محمد شريف مستمر.. ومروان عثمان انضم للأهلي وهو جاهز للمشاركة

الثلاثاء، 27 يناير 2026 - 23:08

كتب : FilGoal

الأهلي - شبيبة القبائل - محمد شريف

أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي على استمرار محمد شريف لاعب الفريق وعدم صحة الأخبار التي تشير إلى رحيله في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

محمد شريف

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال وليد صلاح بعد فوز الأهلي على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري عبر قناة ناديه: "الأمور على ما يرام والأجواء هادئة جدا، عاد إلينا مجموعة اللاعبين الدوليين من عدة منتخبات والمدرب ينفذ عملية التدوير بشكل جيد ونأخذ الأمور خطوة بخطوة".

وأضاف "مروان عثمان جاء الأهلي وهو جاهز، عمرو الجزار يعاني من إصابة والآن في مرحلة التأهيل، يوسف بلعمري انضم مؤخرا في وقت ضيق".

وشدد "محمد شريف مستمر مع الأهلي ولا يوجد أي أخبار عن رحيله، وهو لاعب مميز ومنضبط".

وأوضح "نعيش فترة من أفضل فترات الأهلي وأعتقد أننا نقدم كرة قدم جميلة والقادم أفضل، ونحتاج لدعم الجمهور وأريد منهم ألا يستمعوا إلى الشائعات".

وأكمل "أهم شيء أن تكون غرفة ملابس الأهلي هادئة وهذا واضح في النتائج والأداء".

وأتم تصريحاته "سوف نسافر إلى تنزانيا بطائرة خاصة وأشكر مجلس الإدارة على ذلك، لأننا كنا سنسافر إلى العاصمة ثم نستقل طائرة مروحية إلى المدينة التي ستقام بها المباراة وهذا أمر مقلق جدا".

الأهلي الدوري المصري وليد صلاح الدين محمد شريف
