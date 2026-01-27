منافس بيراميدز - نهضة بركان يتعاقد مع أنس الزنيتي

أتم نادي نهضة بركان المغربي إجراءات التعاقد مع أنس الزنيتي حارس مرمى الرجاء السابق.

وانضم الزنيتي إلى نهضة بركان قادما من صفوف الوصل الإماراتي.

وأعلن نهضة بركان التعاقد بشكل رسمي مع أنس الزنيتي لتدعيم مكز حراسة المرمى بالفريق المغربي.

ويفتقد نهضة بركان خدمات حارسه منير المحمدي الذي تعرض للإصابة خلال تواجده مع منتخب المغرب بكأس إفريقيا.

ويسافر المحمدي لإسبانيا لإجراء حراجة لتثبيت الكتف ومن المتوقع غيابه لمدة 3 أشهر.

وتعادل نهضة بركان ضد بيراميدز في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وسيلعب بيراميدز ضد نهضة بركان مجددا ضمن الجولة الرابعة للمسابقة.

وستقام المباراة يوم الأحد المقبل الموافق 1 فبراير على ملعب الدفاع الجوي.

وجاء ترتيب المجموعة الأولى كالتالي:

نهضة بركان المغربي 7 نقاط

بيراميدز 7 نقاط

ريفرز يونايتد النيجيري 1 نقطة

باور ديناموز الزامبي 1 نقطة