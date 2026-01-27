"فترة هي الأصعب في حياتي".. عبد المنعم يعلن عودته لتدريبات نيس

أعلن محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي، عودته لتدريبات فريقه بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكتب عبد المنعم عبر حسابه الرسمي على فيسبوك "الحمد لله دائمًا وأبدا، اليوم أول تمرين لي بعد فترة هي الأصعب في حياتي، أدخلتني في اكتئاب وتوتر من المستقبل، وجعلتي أنظر لمستقبلي بشكل مختلف عما كنت أحلم به".

وأضاف "تفكيري طوال الوقت بأنني لن أترك حلمي، وأنني قادر على المرور من أي مرحلة صعبة".

وأكمل شعرت بكمية حب وتعاطف ودعم منذ تعرضي للإصابة، تأثرت نفسيا وجعلني أشعر بالمسؤولية تجاهكم.. كنت أعمل وهدفي أمام عيني أنني أستطيع العودة من جديد وأكون عند حسن ظنكم، وهنا شعرت بأن أي شيء وصلت له لم يكن (شطارة) مني وإنما بترتيبات من ربنا، فشعرت بالرضا وأن الله لن يتركني، وهنا تغير التفكير".

وأشار "من أهم النعم الناس التي تحبك بصدق، والموجودين في حياتك مما يجعلك إنسان أفضل".

وتابع "تعلمت أن أحمد الله دون شروط، وأسعى وأعمل، وفي الوقت نفسه أحافظ على كنوزي الحقيقية أهلي وأصحابي والقلوب التي تقف بجانبك لأنهم سيظلوا يدعمونك وقت تعبك ومرضك حتى رحيلك، وما يظل هو الذكرى والدعوة التي تُبقي أثر في القلب، لأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الذكريات".

وأتم "شكرا من قلبي لكل شخص تذكرني وأرسل لي كلمة أو دعا لي.. وجودكم حولي يُكبر المعني ويطيل عمر اللحظات الحلوة.. شكرا علي دعمكم".

وتعرض عبد المنعم لقطع في الرباط الصليبي إبريل 2025خلال مواجهة باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي.

ويحتل نيس المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 21 نقطة من 19 مباراة.

وودع نيس بطولة الدوري الأوروبي من مرحلة المجموعات بعد حلوله في المركز 33 برصيد 3 نقاط من 7 مباريات وقبل جولة من النهاية.

وانضم منعم إلى نيس في صيف 2024 قادما من النادي الأهلي.

ولعب عبد المنعم الموسم الماضي 18 مباراة في كافة البطولات مع نيس.