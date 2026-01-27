اتحاد العاصمة يفسخ تعاقده مع مدرب مودرن سبورت السابق

الثلاثاء، 27 يناير 2026 - 22:20

كتب : FilGoal

عبد الحق بن شيخة

فسخ نادي اتحاد العاصمة الجزائري تعاقده مع عبد الحق بن شيخة مدرب الفريق.

وسبق لبن شيخة تدريب نادي مودرن سبورت قبل تدريب اتحاد العاصمة.

وأعلن نادي اتحاد العاصمة أنه تم اليوم الثلاثاء، فسخ العقد الذي يربطه بالمدرب عبد الحق بن شيخة بالتراضي، وذلك بعد اتفاق ودي بين الطرفين.

وأوضح النادي الجزائري أن الطاقم المساعد للمدرب بن شيخة سيتولى الإشراف على تدريب الفريق خلال المرحلة القادمة، حتى يتم تعيين مدرب جديد.

وكان بن شيخة قد سبق وتولى قيادة اتحاد العاصمة في الفترة من ديسمبر 2022 وحتى أكتوبر 2023 قبل أن يعود إليه في أغسطس الماضي.

وتولى بن شيخة تدريب مودرن سبورت في فبراير 2025 قبل أن يرحل في مطلع يونيو 2025.

وخلال 12 مباراة في الدوري المصري فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر 4.

ويمتلك الجزائري المخضرم سلسلة حافلة من الفترات التدريبية بقمصان فرق أبرزها شباب بلوزداد وأم صلال القطري والإفريقي التونسي ومنتخب الجزائر والرجاء المغربي والاتحاد الليبي ووفاق سطيف الجزائري واتحاد العاصمة وسيمبا التنزاني وأخيرا شبيبة القبائل الجزائري.

وحصد بن شيخة من قبل لقب الدرجة الثانية القطرية في 2006 مع أم صلا، والدوري التونسي مع الإفريقي في 2008 وكأس العرش المغربي في 2014 مع الدفاع الجديدي والكونفدرالية من اتحاد الجزائر.

كما فاز بلقب السوبر الإفريقي مرتين متتاليتين في 2023 مع نهضة بركان و2024 مع اتحاد الجزائر.

عبد الحق بن شيخة اتحاد العاصمة مودرن سبورت
