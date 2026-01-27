ارتبط اسمه بالأهلي.. سكاي: الشارقة الإمارتي يقترب من ضم دياباتي

الثلاثاء، 27 يناير 2026 - 21:49

كتب : FilGoal

إبراهيم دياباتي

اقترب نادي الشارقة الإماراتي من التعاقد مع الإيفواري إبراهيم دياباتي مهاجم نادي جايس السويدي.

وارتبط دياباتي بالانتقال إلى الأهلي في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

وبحسب شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية، فإن الشارقة الإماراتي اقترب من التعاقد مع إبراهيم دياباتي مهاجم جايس السويدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضحت التقارير ذاتها إلى ان الشارقة سيضم دياباتي مقابل 2 مليون و300 ألف دولار.

وذكرت التقارير أن اللاعب يحظى باهتمام شديد من ليستر سيتي أيضا، لكن النادي الإماراتي بات قريبا من حسم الصفقة.

ويمر نادي جايس السويدي بأزمة مالية تدفعه للتخلي عن دياباتي والحصول على مقابل مادي يساهم في حل أزماته.

وانضم دياباتي إلى نادي جايس السويدي مطلع عام 2025، ومع ناديه لعب 33 مباراة سجل خلالها 19 هدفا.

وفي المقابل اقترب الأهلي من حسم صفقة جديدة في سوق الانتقالات الشتوية من أجل دعم مركز قلب الهجوم وهذه المرة من أوروبا.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "كان هناك سوء تفاهم مع نادي ترومسو النرويجي بشأن اللاعب إيلتسن كامويش وتم حله".

وأضاف "والصفقة الآن في الرتوش الأخيرة واللاعب أصبح قريبا من الأهلي".

يبلغ كامويش من العمر 26 عاما وولد في أنجولا.

وانتقل المهاجم الصريح مبكرا إلى البرتغال ليلعب في ناشئي سبورتنج لشبونة وماريتيمو وكلوب ديبورتيفو ناسيونال.

وتدرج كامويش ليلعب مع الفريق الثاني لماريتيمو ثم رحل إلى أونياو ألميريم.

ورحل كامويش إلى الفريق الثاني في ألفيركا وبعد عام رحل من البرتغال وانتقل إلى سكيليفتيا السويدي ومنه إلى براج عقب عامين.

جميع هذه الانتقالات تمت بدون مقابل مالي حتى غادر السويد متجها إلى ترومسو النرويجي مقابل 250 ألف يورو في فبراير من العام الماضي.

لم تلعب سوى مباراة واحدة في الموسم الجاري ولم يسجل فيها.

بينما خاض كامويش 29 مباراة في الموسم الماضي وتمكن من تسجيل 17 هدفا وصناعة 7 آخرين.

وتواجد كامويش في المركز السادس في قائمة هدافي الدوري النرويجي برصيد 13 هدفا.

