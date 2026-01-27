بشكتاش يربح 8 ملايين يورو في 24 ساعة.. أبراهام إلى أستون فيلا

أعلن نادي أستون فيلا عودة الإنجليزي تامي أبراهام بشكل نهائي لصفوف الفريق قادما من بشكتاش التركي.

وكشف أستون فيلا عن صفقته الجديدة تحت عنوان "أهلا بعودتك يا تامي".

ولعب أبراهام في صفوف أستون فيلا ليقود الفريق للصعود إلى الدوري الإنجليزي موسم 2018 - 2019 بعدما سجل 25 هدفا، بينهم ركلة الترجيح الحاسمة في الفوز على حساب ضد وست بروميتش ألبيون الذي قاد الفريق لنهائي التصفيات على ملعب ويمبلي.

وقتها كان أبراهام أول لاعب في تاريخ أستون فيلا يسجل 25 هدفا منذ أندي جراي موسم 1976 - 1977.

اللاعب البالغ من العمر 28 عاما بدأ مسيرته في ناشئي تشيلسي، قبل لعب موسم واحد مع سوانسي سيتي 2017 - 2018.

وعاد أبراهام بعد مغادرته أستون فيلا لصفوف تشيلسي وشارك في تتويج البلوز بدوري أبطال أوروبا.

وانتقل تامي أبراهام إلى روما الإيطالي مقابل 34 مليون جنيه إسترليني ليشارك في تتويج الذئاب بدوري المؤتمر الأوروبي في مايو 2022.

وسجل 39 هدفًا في 120 مباراة مع النادي الإيطالي.

كما لعب لصفوف ميلان الإيطالي موسم 2024 - 2025 معارا من روما، وسجل 10 أهداف في 44 مباراة.

ثم انتقل لإعارة جديدة مع نادي بشكتاش التركي مطلع الموسم الجاري، مقابل 2 مليون 2 مليون يورو، مع إلزامية الشراء مقابل 13 مليون يورو.

وفعّل بشكتاش بند الشراء أمس الإثنين، قبل أن يبيعه إلى أستون فيلا بعد 24 ساعة فقط في صفقة قدرت بـ 18.25 مليون جنيه إسترليني "ما يعادل 21 مليون يورو" لينجح الفريق التركي في جني 8 ملايين يورو خلال 24 ساعة.