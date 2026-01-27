بشكتاش يربح 8 ملايين يورو في 24 ساعة.. أبراهام إلى أستون فيلا

الثلاثاء، 27 يناير 2026 - 21:44

كتب : FilGoal

تامي أبراهام - أستون فيلا

أعلن نادي أستون فيلا عودة الإنجليزي تامي أبراهام بشكل نهائي لصفوف الفريق قادما من بشكتاش التركي.

وكشف أستون فيلا عن صفقته الجديدة تحت عنوان "أهلا بعودتك يا تامي".

ولعب أبراهام في صفوف أستون فيلا ليقود الفريق للصعود إلى الدوري الإنجليزي موسم 2018 - 2019 بعدما سجل 25 هدفا، بينهم ركلة الترجيح الحاسمة في الفوز على حساب ضد وست بروميتش ألبيون الذي قاد الفريق لنهائي التصفيات على ملعب ويمبلي.

أخبار متعلقة:
أثليتك: أستون فيلا على وشك التعاقد مع دوجلاس لويز أثليتك: أستون فيلا يصارع يوفنتوس على ضم ماتيتا لا جازيتا ديلو سبورت: روما يتفق مع أستون فيلا على قطع إعارة بايلي

وقتها كان أبراهام أول لاعب في تاريخ أستون فيلا يسجل 25 هدفا منذ أندي جراي موسم 1976 - 1977.

اللاعب البالغ من العمر 28 عاما بدأ مسيرته في ناشئي تشيلسي، قبل لعب موسم واحد مع سوانسي سيتي 2017 - 2018.

وعاد أبراهام بعد مغادرته أستون فيلا لصفوف تشيلسي وشارك في تتويج البلوز بدوري أبطال أوروبا.

وانتقل تامي أبراهام إلى روما الإيطالي مقابل 34 مليون جنيه إسترليني ليشارك في تتويج الذئاب بدوري المؤتمر الأوروبي في مايو 2022.

وسجل 39 هدفًا في 120 مباراة مع النادي الإيطالي.

كما لعب لصفوف ميلان الإيطالي موسم 2024 - 2025 معارا من روما، وسجل 10 أهداف في 44 مباراة.

ثم انتقل لإعارة جديدة مع نادي بشكتاش التركي مطلع الموسم الجاري، مقابل 2 مليون 2 مليون يورو، مع إلزامية الشراء مقابل 13 مليون يورو.

وفعّل بشكتاش بند الشراء أمس الإثنين، قبل أن يبيعه إلى أستون فيلا بعد 24 ساعة فقط في صفقة قدرت بـ 18.25 مليون جنيه إسترليني "ما يعادل 21 مليون يورو" لينجح الفريق التركي في جني 8 ملايين يورو خلال 24 ساعة.

أستون فيلا تامي أبراهام بشكتاش
نرشح لكم
منافس بيراميدز - نهضة بركان يتعاقد مع أنس الزنيتي ارتبط اسمه بالأهلي.. سكاي: الشارقة الإمارتي يقترب من ضم دياباتي مصدر من الأهلي لـ في الجول: تم حل سوء التفاهم وصفقة كامويش اقتربت من الإتمام مصدر من الأهلي لـ في الجول: أتممنا صفقة هادي رياض الشرق الأوسط: ثنائي اتحاد جدة إلى الشباب الهلال يعلن إعارة جناحه إلى كورينثيانز أثليتك: أستون فيلا على وشك التعاقد مع دوجلاس لويز ليكيب: رين يرفض عرض الهلال لضم مهاجمه
أخر الأخبار
وليد صلاح: محمد شريف مستمر.. ومروان عثمان انضم للأهلي وهو جاهز للمشاركة 12 دقيقة | الدوري المصري
منافس بيراميدز - نهضة بركان يتعاقد مع أنس الزنيتي 23 دقيقة | الوطن العربي
مؤتمر أربيلوا: مورينيو لا مثيل له.. ومباراة بنفيكا حاسمة 24 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
"فترة هي الأصعب في حياتي".. عبد المنعم يعلن عودته لتدريبات نيس 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
اتحاد العاصمة يفسخ تعاقده مع مدرب مودرن سبورت السابق ساعة | الوطن العربي
ارتبط اسمه بالأهلي.. سكاي: الشارقة الإمارتي يقترب من ضم دياباتي ساعة | الكرة المصرية
بشكتاش يربح 8 ملايين يورو في 24 ساعة.. أبراهام إلى أستون فيلا ساعة | ميركاتو
رئيس الاتحاد السكندري يوفر تذاكر مباراة حرس الحدود مجانا.. ومناشدة للجماهير ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر 2 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 3 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج 4 وائل جمعة: طلبت هيثم حسن للانضمام لمنتخب مصر ورد والده كان "ما هو المقابل؟"
/articles/522145/بشكتاش-يربح-8-ملايين-يورو-في-24-ساعة-أبراهام-إلى-أستون-فيلا