رئيس الاتحاد السكندري يوفر تذاكر مباراة حرس الحدود مجانا.. ومناشدة للجماهير

أعلن محمد أحمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري فتح أبواب مباراة حرس الحدود مجانا أمام جماهير ناديه.

ويلعب الاتحاد ضد حرس الحدود يوم الجمعة ضمن الجولة 16 من الدوري الممتاز.

وكشف محمد سلامة عن دعمه بكامل تذاكر مباراة الفريق أمام حرس الحدود في الدوري.

وناشد رئيس الاتحاد، جماهير ناديه بضرورة الحضور لمؤازة الفريق فى المباراة الهامة للهروب من شبح الهبوط.

ويواصل الاتحاد إبرام التعاقدات في سوق الانتقالات الشتوية لتحسين النتائج في النصف الثاني من الموسم.

وتعاقد الاتحاد حتى الآن مع كل من محمد مجدي "أفشة" وعبد الرحمن جودة ومحمود عبد العاطي ويسري وحيد وخالد عبد الفتاح.

ويتذيل زعيم الثغر ترتيب الدوري المصري بنهاية الجولة 15 برصيد 8 نقاط.