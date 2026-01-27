مورينيو: أتمنى التوفيق لـ أربيلوا ولكن ليس غدا

أعرب جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا عن تمنيه التوفيق لمدرب ريال مدريد الجديد ألفارو أربيلوا، باستثناء مواجهة الفريقين المرتقبة مساء الأربعاء في لشبونة ضمن دوري أبطال أوروبا.

ويلعب بنفيكا البرتغالي ضد ريال مدريد في الجولة الأخيرة من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.

أربيلوا تولى قيادة ريال مدريد هذا الشهر خلفًا لزميله السابق تشابي ألونسو، وحقق بداية قوية بعدما قاد الفريق لاكتساح موناكو 6-1 على ملعب سانتياجو برنابيو في أول مباراة له في المسابقة قاريا.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي: "أول شيء فكرت فيه عندما علمت بخبر تعيين أربيلو هو أنني أتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد معه، أربيلوا يستطيع تدريب أي ناد في العالم، وأتمنى دائمًا الأفضل له كما أتمنى الأفضل لريال مدريد، أربيلوا واحد من أبنائي وأحب مدريد وأحب أربيلوا، فقط أتمنى أن تسير الأمور بشكل سيئ لهما غدا".

وأضاف "لا يمكنني تحليله كمدرب لأنني لم أره يقود التدريبات، المهم أنه يكون سعيدًا، لا يمكنني توجيه النصيحة له لأن التدريب أصبح صعبًا جدًا الآن، هناك دائمًا الكثير ممن يعتقدون أنهم يعرفون أكثر ويتحدثون عنك كل يوم، لذا يجب أن تحب ما تفعله".

وعن تعليقاته السابقة التي انتقد فيها تعيين مدربين بدون تاريخ في أندية كبرى، استعاد مورينيو ذكريات بدايته مع بنفيكا عام 2000 قائلاً: "في ذلك الوقت تعاقد بنفيكا مع مدرب لم يكن قد درّب أحدًا من قبل، والناس اعتقدوا أنهم يقدمون له دور المساعد بينما المنصب كان المدير الفني، كانت مفاجأة كبيرة".

وأضاف مورينيو: "في إسبانيا تحدثتم عن أربيلوا، هو مثل كريستيان كيفو في إنتر، كلاهما من أبنائي ومن اللاعبين اللي لديهم مكانة خاصة عندي، لم يكن الأفضل لكن ربما كان أحد أفضل الرجال في مدريد على المستوى الإنساني والشخصي، أتمنى أن يسير كل شيء بشكل جيد وأن تكون له مسيرة رائعة".

مورينيو أكد أيضًا ثقته في أن تشابي ألونسو سيتعافى سريعًا بعد إقالته من ريال مدريد، قائلاً: "تشابي ألونسو أيضا من أبنائي، لدي ذكريات إيجابية فقط معه ولعبت ضده عندما كان مدربا لباير ليفركوزن وتأثرت كثيرا قبل وبعد اللقاء، سعيد جدًا بما فعله في ليفركوزن وسعيد بوصوله إلى مدريد، لست مهتمًا بكيف انتهت الأمور ولا شيء يفاجئني في كرة القدم. مسيرته ستأخذ طريقًا آخر وقد أثبت مستواه في ليفركوزن".