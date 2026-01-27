طاقم تحكيم جزائري لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي.

ويلعب الزمالك أمام المصري يوم الأحد المقبل في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من لطفي بوكواسة حكم ساحة، ويعاونه كل من حمزة بوزيت و ياسين ورد بن سلامة مساعدين وحسام بن يحيى حكم رابع.

واختار "كاف" الليبي جمال سالم إمبايا مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام التونسي سعيد محمد كردي.

وتعادل الزمالك مع المصري بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وبهذا التعادل وصل المصري للنقطة السابعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة.

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة الخامسة في الوصافة، ثم كايزر تشيفز ثالثا بـ 4 نقاط، ويتذيل زيسكو يونايتد دون رصيد من النقاط.

