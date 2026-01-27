مؤتمر مدرب وادي دجلة: الأخطاء الفردية كلفتنا الخسارة أمام الأهلي

يرى محمد الشيخ مدرب وادي دجلة أن الأخطاء الفردية كلفت فريقه الخسارة أمام الأهلي.

وفاز الأهلي على وادي دجلة 3-1 ضمن الجولة 16 من مسابقة الدوري.

وقال مؤتمر محمد الشيخ مدرب وادي دجلة: "أهداف الأهلي جاءت نتيجة أخطاء فردية وقلة خبرات كلفتنا الهزيمة، والمقصود بالخبرات هنا هو التعامل مع المواقف وليس السن، وكرة القدم معروفة بأنها لعبة استغلال الأخطاء".

وأضاف "حاولت مجاراة الأهلي وأجريت تغييرات على خط الهجوم بالكامل، واندفعنا هجوميا في محاولة للتسجيل، لأن الخسارة بهدف مثل الخسارة بثلاثة أهداف".

وأتم تصريحاته "لأول مرة في هذا الموسم يستقبل فريقي هدفين في شوط واحد، ولكن كما ذكرت، الأخطاء الفردية كلفتنا الخسارة، وشعرنا بالإحباط، خاصة بعد الهدفين الأول والثاني".

الفوز رفع رصيده الأهلي إلى النقطة 26 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري.

فيما توقف رصيد وادي دجلة عند النقطة 23 في المركز الرابع بجدول الترتيب.

وسجل محمود حسن "تريزيجيه"، وأحمد سيد "زيزو"، ومروان عثمان أهداف الأهلي.

فيما سجل زياد أسامة هدف نادي وادي دجلة الوحيد.

