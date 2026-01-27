مؤتمر توروب: مروان عثمان سيتطور.. وكنت أتمنى الحفاظ على شباكنا

أعرب ييس توروب مدرب الأهلي عن رضاه عقب الفوز على وادي دجلة بمسابقة الدوري.

وفاز الأهلي على وادي دجلة 3-1 ضمن الجولة 16 من مسابقة الدوري.

وقال توروب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كرة القدم تلعب من أجل الفوز، ونحن لعبنا مباراتين بعد العودة من التوقف الدولي وحققنا خلالهما الفوز. أعتقد أننا نستحق ذلك بجدارة".

وأضاف "الدفاع الجيد يمنحنا فرصة المنافسة على الألقاب، وكنت أتمنى الحفاظ على شباكنا نظيفة".

وتابع "عادة لا أتحدث عن اللاعبين بشكل فردي، ولكن من المهم الإشادة بمحمد الشناوي الذي قام بإنقاذ رائع في الشوط الأول. لدينا حراس مرمى مميزون، وتحدثت معهم بشأن المشاركة في هذه المرحلة المهمة من الموسم".

وشدد "مهاجمنا مروان عثمان سجل هدفه الأول معنا، وأنا أعلم جيدا معنى أن يسجل مهاجم هدفه الأول مع فريقه الجديد. قدمت له التهنئة في غرفة الملابس، وأنا راض جدا عن مستواه".

وأتم تصريحاته "أعتقد أن مروان عثمان سيتطور بشكل أكبر مع حصوله على الفرصة، وسنرى ماذا سيحدث في نهاية الموسم".

وسجل محمود حسن "تريزيجيه"، وأحمد سيد "زيزو"، ومروان عثمان أهداف الأهلي.

فيما سجل زياد أسامة هدف نادي وادي دجلة الوحيد.

لفوز رفع رصيده الأهلي إلى النقطة 26 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري.

فيما توقف رصيد وادي دجلة عند النقطة 23 في المركز الرابع بجدول الترتيب.