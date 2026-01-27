مؤتمر توروب: مروان عثمان سيتطور.. وكنت أتمنى الحفاظ على شباكنا

الثلاثاء، 27 يناير 2026 - 20:13

كتب : FilGoal

يس توروب - مدرب الأهلي

أعرب ييس توروب مدرب الأهلي عن رضاه عقب الفوز على وادي دجلة بمسابقة الدوري.

وفاز الأهلي على وادي دجلة 3-1 ضمن الجولة 16 من مسابقة الدوري.

وقال توروب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كرة القدم تلعب من أجل الفوز، ونحن لعبنا مباراتين بعد العودة من التوقف الدولي وحققنا خلالهما الفوز. أعتقد أننا نستحق ذلك بجدارة".

أخبار متعلقة:
مروان عثمان: فخور بهدفي الأول مع الأهلي.. ودعم الجمهور يمنحني الثقة موعد مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا مصدر من الأهلي لـ في الجول: أتممنا صفقة هادي رياض تريزيجيه وزيزو والصفقة الجديدة.. الأهلي يعود للانتصارات بالدوري بثلاثية في وادي دجلة

وأضاف "الدفاع الجيد يمنحنا فرصة المنافسة على الألقاب، وكنت أتمنى الحفاظ على شباكنا نظيفة".

وتابع "عادة لا أتحدث عن اللاعبين بشكل فردي، ولكن من المهم الإشادة بمحمد الشناوي الذي قام بإنقاذ رائع في الشوط الأول. لدينا حراس مرمى مميزون، وتحدثت معهم بشأن المشاركة في هذه المرحلة المهمة من الموسم".

وشدد "مهاجمنا مروان عثمان سجل هدفه الأول معنا، وأنا أعلم جيدا معنى أن يسجل مهاجم هدفه الأول مع فريقه الجديد. قدمت له التهنئة في غرفة الملابس، وأنا راض جدا عن مستواه".

وأتم تصريحاته "أعتقد أن مروان عثمان سيتطور بشكل أكبر مع حصوله على الفرصة، وسنرى ماذا سيحدث في نهاية الموسم".

وسجل محمود حسن "تريزيجيه"، وأحمد سيد "زيزو"، ومروان عثمان أهداف الأهلي.

فيما سجل زياد أسامة هدف نادي وادي دجلة الوحيد.

لفوز رفع رصيده الأهلي إلى النقطة 26 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري.

فيما توقف رصيد وادي دجلة عند النقطة 23 في المركز الرابع بجدول الترتيب.

الأهلي وادي دجلة الدوري المصري
نرشح لكم
ارتبط اسمه بالأهلي.. سكاي: الشارقة الإمارتي يقترب من ضم دياباتي رئيس الاتحاد السكندري يوفر تذاكر مباراة حرس الحدود مجانا.. ومناشدة للجماهير مصدر من الأهلي لـ في الجول: تم حل سوء التفاهم وصفقة كامويش اقتربت من الإتمام طاقم تحكيم جزائري لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية مروان عثمان: فخور بهدفي الأول مع الأهلي.. ودعم الجمهور يمنحني الثقة موعد مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا مصدر من الأهلي لـ في الجول: أتممنا صفقة هادي رياض تريزيجيه وزيزو والصفقة الجديدة.. الأهلي يعود للانتصارات بالدوري بثلاثية في وادي دجلة
أخر الأخبار
ارتبط اسمه بالأهلي.. سكاي: الشارقة الإمارتي يقترب من ضم دياباتي 2 دقيقة | الكرة المصرية
بشكتاش يربح 8 ملايين يورو في 24 ساعة.. أبراهام إلى أستون فيلا 6 دقيقة | ميركاتو
رئيس الاتحاد السكندري يوفر تذاكر مباراة حرس الحدود مجانا.. ومناشدة للجماهير 13 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: تم حل سوء التفاهم وصفقة كامويش اقتربت من الإتمام 23 دقيقة | الكرة المصرية
مورينيو: أتمنى التوفيق لـ أربيلوا ولكن ليس غدا 38 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد – منتخب مصر يواجه كاب فيردي في نصف النهائي.. وصدام بين تونس والجزائر 52 دقيقة | كرة يد
طاقم تحكيم جزائري لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر مدرب وادي دجلة: الأخطاء الفردية كلفتنا الخسارة أمام الأهلي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر 2 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 3 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج 4 وائل جمعة: طلبت هيثم حسن للانضمام لمنتخب مصر ورد والده كان "ما هو المقابل؟"
/articles/522138/مؤتمر-توروب-مروان-عثمان-سيتطور-وكنت-أتمنى-الحفاظ-على-شباكنا