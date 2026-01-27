مروان عثمان: فخور بهدفي الأول مع الأهلي.. ودعم الجمهور يمنحني الثقة

الثلاثاء، 27 يناير 2026 - 20:08

كتب : FilGoal

مروان عثمان مهاجم الأهلي

عبر مروان عثمان مهاجم الأهلي عن سعادته بتسجيل هدفه الأول مع الفريق الأحمر.

مروان عثمان

النادي : الأهلي

الأهلي

ونجح مروان عثمان في تسجيل هدفه الأول مع الأهلي في ثاني مباراة له مع الفريق بعدما شارك أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

وهو أيضا هدفه الأول في أول مباراة في الدوري له مع الأهلي.

أخبار متعلقة:
موعد مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا مصدر من الأهلي لـ في الجول: أتممنا صفقة هادي رياض تريزيجيه وزيزو والصفقة الجديدة.. الأهلي يعود للانتصارات بالدوري بثلاثية في وادي دجلة بصناعة من إمام.. مروان عثمان يفتتح أهدافه مع الأهلي

وفاز الأهلي على وادي دجلة بثلاثية مقابل هدف في الجولة 16 من الدوري المصري.

وقال مروان عثمان عقب المباراة لصفحة الأهلي: "فخور بهدفي الأول مع الأهلي، ولكن هذا الهدف بسبب مساعدة زملائي في الفريق، ودائما يساعدوني داخل وخارج الملعب".

وأضاف "ثقة كبيرة من الجهاز الفني أن يدفع بي في التشكيل الأساسي بمجرد انضمامي للفريق، وهذه مسؤولية كبيرة".

وأكمل "جمهور الأهلي يجعلني ألعب بثقة كبيرة واطمئنان، وأتمنى أن أسعدهم دائما".

وأتم تصريحاته "الأهلي يلعب كل بطولة بهدف التتويج بها، سنركز من أجل الفوز على يانج أفريكانز لنحسم الصعود، وأيضا نريد التركيز في الدوري للتتويج بالبطولة".

وانضم مروان عثمان من سيراميكا كليوباترا إلى الأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

الأهلي الدوري المصري مروان عثمان
نرشح لكم
رئيس الاتحاد السكندري يوفر تذاكر مباراة حرس الحدود مجانا.. ومناشدة للجماهير مصدر من الأهلي لـ في الجول: تم حل سوء التفاهم وصفقة كامويش اقتربت من الإتمام مؤتمر مدرب وادي دجلة: الأخطاء الفردية كلفتنا الخسارة أمام الأهلي مؤتمر توروب: مروان عثمان سيتطور.. وكنت أتمنى الحفاظ على شباكنا مصدر من الأهلي لـ في الجول: أتممنا صفقة هادي رياض تريزيجيه وزيزو والصفقة الجديدة.. الأهلي يعود للانتصارات بالدوري بثلاثية في وادي دجلة بصناعة من إمام.. مروان عثمان يفتتح أهدافه مع الأهلي الرابع في الدوري.. زيزو يضيف الثاني لـ الأهلي في شباك دجلة
أخر الأخبار
ارتبط اسمه بالأهلي.. سكاي: الشارقة الإمارتي يقترب من ضم دياباتي دقيقة | الكرة المصرية
بشكتاش يربح 8 ملايين يورو في 24 ساعة.. أبراهام إلى أستون فيلا 6 دقيقة | ميركاتو
رئيس الاتحاد السكندري يوفر تذاكر مباراة حرس الحدود مجانا.. ومناشدة للجماهير 13 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: تم حل سوء التفاهم وصفقة كامويش اقتربت من الإتمام 22 دقيقة | الكرة المصرية
مورينيو: أتمنى التوفيق لـ أربيلوا ولكن ليس غدا 38 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد – منتخب مصر يواجه كاب فيردي في نصف النهائي.. وصدام بين تونس والجزائر 52 دقيقة | كرة يد
طاقم تحكيم جزائري لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر مدرب وادي دجلة: الأخطاء الفردية كلفتنا الخسارة أمام الأهلي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر 2 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 3 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج 4 وائل جمعة: طلبت هيثم حسن للانضمام لمنتخب مصر ورد والده كان "ما هو المقابل؟"
/articles/522137/مروان-عثمان-فخور-بهدفي-الأول-مع-الأهلي-ودعم-الجمهور-يمنحني-الثقة