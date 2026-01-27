مروان عثمان: فخور بهدفي الأول مع الأهلي.. ودعم الجمهور يمنحني الثقة

عبر مروان عثمان مهاجم الأهلي عن سعادته بتسجيل هدفه الأول مع الفريق الأحمر.

ونجح مروان عثمان في تسجيل هدفه الأول مع الأهلي في ثاني مباراة له مع الفريق بعدما شارك أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

وهو أيضا هدفه الأول في أول مباراة في الدوري له مع الأهلي.

وفاز الأهلي على وادي دجلة بثلاثية مقابل هدف في الجولة 16 من الدوري المصري.

وقال مروان عثمان عقب المباراة لصفحة الأهلي: "فخور بهدفي الأول مع الأهلي، ولكن هذا الهدف بسبب مساعدة زملائي في الفريق، ودائما يساعدوني داخل وخارج الملعب".

وأضاف "ثقة كبيرة من الجهاز الفني أن يدفع بي في التشكيل الأساسي بمجرد انضمامي للفريق، وهذه مسؤولية كبيرة".

وأكمل "جمهور الأهلي يجعلني ألعب بثقة كبيرة واطمئنان، وأتمنى أن أسعدهم دائما".

وأتم تصريحاته "الأهلي يلعب كل بطولة بهدف التتويج بها، سنركز من أجل الفوز على يانج أفريكانز لنحسم الصعود، وأيضا نريد التركيز في الدوري للتتويج بالبطولة".

وانضم مروان عثمان من سيراميكا كليوباترا إلى الأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.