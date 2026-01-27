موعد مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

يخوض الأهلي مباراة مرتقبة أمام يانج أفريكانز التنزاني ضمن دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على يانج أفريكانز ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي في الجولة الثالثة على يانج افريكانز بستاد برج العرب، بهدفين دون رد.

وسجل محمود حسن "تريزيجيه" هدفي الأهلي في يانج أفريكانز.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

تقام مباراة الأهلي ويانج أفريكانز يوم السبت 31 يناير 2026.

وتُلعب مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتذاع على قناة بي إن سبورتس.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، يليه يانج أفريكانز برصيد 4 نقاط، ثم الجيش الملكي وشبيبة القبائل برصيد نقطتين.