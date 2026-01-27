تريزيجيه وزيزو والصفقة الجديدة.. الأهلي يعود للانتصارات بالدوري بثلاثية في وادي دجلة

وفاز الأهلي على وادي دجلة 3-1 ضمن الجولة 16 من مسابقة الدوري.

وسجل محمود حسن "تريزيجيه"، وأحمد سيد "زيزو"، ومروان عثمان أهداف الأهلي.

فيما سجل زياد أسامة هدف نادي وادي دجلة الوحيد.

وحصل أحمد سيد "زيزو" على جائزة رجل المباراة.

الأهلي حقق الانتصار على وادي دجلة بعد التعادل أمام المصري وبتروجت في آخر مباراتين خاضهما قبل التوقف الدولي.

في المقابل تعرض وادي دجلة للخسارة بعدما حقق انتصارين وتعادل خلال الجولات الثلاثة الماضية.

الفوز رفع رصيده الأهلي إلى النقطة 26 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري.

فيما توقف رصيد وادي دجلة عند النقطة 23 في المركز الرابع بجدول الترتيب.

وصف المباراة

بدأ نادي وادي دجلة المبراة بضغط هجومي على مرمى الأهلي بحثا عن مفاجأة الفريق الأحمر.

وسدد إسلام كانو كرة قوية من حدود منطقة الجزاء تصدى لها محمد الشناوي.

ومنع عمرو حسام هدفا محققا للأهلي بعد تسديدة صاروخية من إمام عاشور وحولها لركلة ركنية.

وطالب لاعبو وادي دجلة بالحصول على ركلة جزاء بعد ارتطام الكرة بياسر إبراهيم مدافع الأهلي لكن حكم المبارة قرر استمرار اللعب بعد العودة لتقنية الفيديو.

وأرسل أليو ديانج تمريرة متقنة في اتجاه زيزو الذي أرسل عرضية فشل مدافع دجلة في إبعادها لتصل إلى تريزيجيه الذي راوغ الحارس ووضعها في الشباك عند الدقيقة 25.























































وانفرد زيزو بمرمى وادي دجلة وسدد كرة قوية تصدى لها عمرو خحسام لمنع فرصة هدف ثان محقق.

وحصل الأهلي على ركلة جزاء بعد تدخل أحمد أيمن لاعب دجلة على إمام عاشور داخل منطقة الجزاء.

ونجح أحمد سيد زيزو في تسيجل الهدف الثاني بعد تسديد ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقفة 45+1.

ومع بداية الشوط الثاني سدد فراتنك بولي مهاجم وادي دجلة كرة قوية تصدى لها محمد الشناوي.

وسدد إمام عاشور كرة صاروخية ارتطمت بالقائم ليضيع فرصة هدف محقق للفريق الأحمر.

وتصدى عمرو حسام لفرصة جديدة بعد ضربة رأسية قوية من تريزيجيه، ثم متابعة من أحمد نبيل كوكا تصدى لها حارس دجلة مجددا.

وأرسل إمام عاشور عرضية متقنة حولها مروان عثمان لهدف ثالث للأهلي في مرمى دجلة بالدقيقة 67.

وأهدر زيزو فرصة تسجيل الهدف الرابع بعد انفراد بالمرمى تصدى له عمرو حسام.

وقلص زياد أسامة الفارق وسجل هدف وادي دجلة الوحيد بتسديدة صاروخية في الدقيقة 90+4.