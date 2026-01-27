بصناعة من إمام.. مروان عثمان يفتتح أهدافه مع الأهلي

الثلاثاء، 27 يناير 2026 - 18:40

كتب : FilGoal

مروان عثمان - الأهلي

افتتح مروان عثمان أهدافه مع الأهلي، وذلك بعدما انضم للأحمر قبل أيام قادما من سيراميكا كليوباترا.

ويلعب الأهلي ضد دجلة في الجولة 16 من الدوري المصري في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وسجل مروان عثمان هدف الأهلي الثالث في المباراة في الدقيقة 67.

وجاء هدف مروان عثمان بعد عرضية من إمام عاشور، ليضع الكرة بضربة رأسية في الشباك.

ونجح مروان عثمان في تسجيل هدفه الأول مع الأهلي في ثاني مباراة له مع الفريق بعدما شارك أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

وهو أيضا هدفه الأول في أول مباراة في الدوري له مع الأهلي.

وانضم مروان عثمان من سيراميكا كليوباترا إلى الأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

كما تعد صناعة إمام عاشور للهدف هي الأولى له في الدوري هذا الموسم مع الأهلي.

