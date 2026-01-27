فشل عودته إلى موناكو؟ ليفركوزن يعلن غياب نجم المغرب لأسابيع

أعلن نادي باير ليفركوزن غياب جناحه المغربي إلياس بن صغير عن الملاعب لفترة بسبب الإصابة.

وأفاد النادي عبر موقعه أن بن صغير سيغيب خلال الأسابيع القليلة المقبلة بسبب إصابة في الكاحل.

وأوضح ليفركوزن أن الدولي المغربي تعرض لهذه الإصابة قبل نهائي كأس الأمم الإفريقية ضد السنغال.

ويبدو أن هذه الإصابة قد تتسبب في فشل انتقاله إلى فريقه القديم موناكو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

فقد ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي موناكو يدرس بجدية ضم بن صغير على سبيل الإعارة.

بن صغير انتقل من موناكو إلى ليفركوزن في نهاية فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لكنه لم يشارك كثيرا.

وأضاف التقرير أن ليفركوزن لا يمانع هذه الخطوة من أجل مشاركة اللاعب بشكل مستمر.

وأوضح التقرير أن المحادثات بين الطرفين لا تزال جارية بشأن صفقة الإعارة.

في مطلع سبتمبر الماضي، وقع بن صغير على عقد يربطه بليفركوزن حتى صيف 2030.

الجناح الأيسر البالغ من العمر 20 عامًا كان بديلا لمواطنه أمين عدلي الذي انتقل إلى بورنموث قبلها بأيام.

وذكرت تقارير أن قيمة الصفقة ستكون 30 مليون يورو + إضافات.

