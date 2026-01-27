الرابع في الدوري.. زيزو يضيف الثاني لـ الأهلي في شباك دجلة
الثلاثاء، 27 يناير 2026 - 17:53
كتب : FilGoal
سجل أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي هدفه فريقه الثاني في شباك وادي دجلة.
ويلعب الأهلي ضد دجلة في الجولة 16 من الدوري المصري في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.
وحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 45 من المباراة بعد عرقلة إمام عاشور.
ليتقدم زيزو ويسدد ركلة الجزاء ويسجل منها هدف الأهلي الثاني.
ويعد الهدف هو الرابع لزيزو مع الأهلي في الدوري هذا الموسم، بعدما سجل أمام فاركو هدفين، وهدف أمام الاتحاد السكندري.
كما يعد الهدف هو المساهمة رقم 11 لزيزو مع الأهلي هذا الموسم بواقع 4 أهداف و7 تمريرات حاسمة.
