الشرق الأوسط: ثنائي اتحاد جدة إلى الشباب

أفادت جريدة الشرق الأوسط أن نادي الشباب السعودي أتم الاتفاق مع ثنائي اتحاد جدة صالح الشهري وفواز الصقور.

وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر التقرير أن انتقال الشهري إلى نادي الشباب يأتي لرغبة اللاعب في خوض دقائق لعب أكثر قبل منافسات كأس العالم 2026.

فيما سيتعاقد الشباب مع فواز الصقور ليحل بديلا عن نواف الغليميش الذي يقترب من الانتقال إلى نادي نيوم.

ومن المرجح أن يُعلن الشباب عن صفقة الشهري والصقور خلال الساعات المقبلة.

وانتقل الشهري إلى النمور في صفقة انتقال حر صيف 2024 بعدما انتهى عقده مع الهلال.

ورحل الشهري عن الهلال بعد 5 أعوام قضاها في صفوفه.