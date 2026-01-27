بمشاركة ربيعة.. العين يرتقي لصدارة الدوري الإماراتي بإسقاط كلباء

الثلاثاء، 27 يناير 2026 - 17:39

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - العين

ارتقى نادي العين إلى صدارة ترتيب الدوري الإماراتي عقب الفوز على حساب اتحاد كلباء 3-1 يوم الثلاثاء.

وفاز العين على كلباء ضمن الجولة 14 من الدوري الإماراتي.

وشارك رامي ربيعة مع العين لأول مرة بعد نهاية مهمته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

ولعب ربيعة المباراة كاملة.

وسجل ثلاثية العين لابا كودجو وسفيان رحيمي وماتياس بالاسيوس في الدقائق 47 و64 و88.

فيما أحرز أحمد نورالهي هدف اتحاد كلباء الوحيد في الدقيقة 70.

ورفع الفوز رصيد نادي العين إلى النقطة 34 في صدارة ترتيب الدوري الإماراتي.

بفارق نقطتين عن شباب أهلي دبي الوصيف الذي لعب مباراة أقل.

رامي ربيعة العين اتحاد كلباء
