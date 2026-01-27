بمشاركة ربيعة.. العين يرتقي لصدارة الدوري الإماراتي بإسقاط كلباء
الثلاثاء، 27 يناير 2026 - 17:39
كتب : FilGoal
ارتقى نادي العين إلى صدارة ترتيب الدوري الإماراتي عقب الفوز على حساب اتحاد كلباء 3-1 يوم الثلاثاء.
وفاز العين على كلباء ضمن الجولة 14 من الدوري الإماراتي.
وشارك رامي ربيعة مع العين لأول مرة بعد نهاية مهمته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.
ولعب ربيعة المباراة كاملة.
وسجل ثلاثية العين لابا كودجو وسفيان رحيمي وماتياس بالاسيوس في الدقائق 47 و64 و88.
فيما أحرز أحمد نورالهي هدف اتحاد كلباء الوحيد في الدقيقة 70.
ورفع الفوز رصيد نادي العين إلى النقطة 34 في صدارة ترتيب الدوري الإماراتي.
بفارق نقطتين عن شباب أهلي دبي الوصيف الذي لعب مباراة أقل.
نرشح لكم
بمشاركة زياش وبن يدر.. الوداد يهزم مانياما الكونغولي في الكونفدرالية مدرب فاخوري السابق يكشف نقاط قوته.. وجانب يحتاج لتحسينه المحطة 13.. الوصل الإماراتي يتعاقد مع الكولومبي بورخا بابي جاي: سجلت أفضل هدف في مسيرتي.. ولا أعلم سبب تصرف لاعبي المغرب البوليفي الثاني.. الوداد يتعاقد مع راميرو فاكا دوري أبطال إفريقيا - الهلال السوداني يفرض التعادل على صنداونز ويحافظ على الصدارة قبل لقاء بيراميدز.. نهضة بركان يعلن إصابة حارسه وغيابه 3 أشهر الشعباني: مواجهة بيراميدز ستكون صعبة وقوية.. وسنسعى لاستغلال الأرض والجمهور