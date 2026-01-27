بعدما سجل في دجلة.. تريزيجيه يواصل مطاردة هداف الدوري

تساوى محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الأهلي مع صلاح محسن مهاجم المصري في المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري المصري.

تريزيجيه النادي : الأهلي الأهلي

وسجل تريزيجيه هدف تقدم الأهلي أمام وادي دجلة في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن الجولة 16 من الدوري المصري.

وجاء هدف تريزيجيه في الدقيقة 25 بمهارة رائعة بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء بعد خطأ من الدفاع وادي دجلة في إبعاد الكرة.

ووصل تريزيجيه للهدف رقم 5 له في الدوري المصري هذا الموسم، متساويا مع صلاح محسن مهاجم المصري.

وبفارق هدف عن صديق أوجولا لاعب سيراميكا كليوباترا متصدر ترتيب الهدافين.

كما وصل تريزيجيه لهدفه رقم 11مع الأهلي هذا الموسم في مختلف البطولات بواقع:

5 أهداف في الدوري.

5 أهداف في دوري أبطال إفريقيا.

هدف في السوبر المصري.

video:1