سفيان أمرابط يخضع لعملية جراحية

الثلاثاء، 27 يناير 2026 - 17:31

كتب : FilGoal

المغرب - سفيان أمرابط

أوضح نادي ريال بيتيس أن لاعبه المغربي سفيان أمرابط خضع لعملية جراحية ستبعده عن الملاعب لفترة.

وأفاد النادي أن العملية الجراحية في هولندا تمت من أجل تنظيف مفصل الكاحل الأيمن.

ولم يحدد النادي الإسباني مدة غياب الدولي المغربي.

المرحلة الأولى من التعافي بعد الجراحة ستكون في أمستردام.

على أن يواصل لاحقا برنامج التعافي في إسبانيا.

وشارك أمرابط في أول مباراتين بكأس أمم إفريقيا مع منتخب المغرب، قبل أن يغيب بسبب الإصابة عن باقي المباريات، باستثناء 22 دقيقة أمام الكاميرون في ربع النهائي.

وأنهى المغرب البطولة التي استضافها في الوصافة خلف السنغال.

ريال بيتيس المغرب سفيان أمرابط
