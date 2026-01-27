سفيان أمرابط يخضع لعملية جراحية
الثلاثاء، 27 يناير 2026 - 17:31
كتب : FilGoal
أوضح نادي ريال بيتيس أن لاعبه المغربي سفيان أمرابط خضع لعملية جراحية ستبعده عن الملاعب لفترة.
وأفاد النادي أن العملية الجراحية في هولندا تمت من أجل تنظيف مفصل الكاحل الأيمن.
ولم يحدد النادي الإسباني مدة غياب الدولي المغربي.
المرحلة الأولى من التعافي بعد الجراحة ستكون في أمستردام.
على أن يواصل لاحقا برنامج التعافي في إسبانيا.
وشارك أمرابط في أول مباراتين بكأس أمم إفريقيا مع منتخب المغرب، قبل أن يغيب بسبب الإصابة عن باقي المباريات، باستثناء 22 دقيقة أمام الكاميرون في ربع النهائي.
وأنهى المغرب البطولة التي استضافها في الوصافة خلف السنغال.
نرشح لكم
فشل عودته إلى موناكو؟ ليفركوزن يعلن غياب نجم المغرب لأسابيع مؤتمر كونتي: هجوم دييجو كوستا علي؟ هناك أغبياء في كرة القدم مؤتمر أولمو: أستطيع تعويض غياب بيدري ودي يونج.. وهذا مركزي المفضل مؤتمر فليك: حذرت اللاعبين من التفكير بشأن سحق كوبنهاجن رئيس الاتحاد الإسباني: نهائي كأس العالم 2030 سيقام في إسبانيا مصدر مقرب من بوعلي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي.. وموقف ناديه لابورتا: لا بد أن نكون محظوظين للتتويج بالبطولات موندو ديبورتيفو: برشلونة يتوصل لاتفاق مع فيرمين لوبيز لتجديد عقده