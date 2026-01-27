أوسكار رويز يجتمع بالحكام لتحديد أولويات المرحلة المقبلة في الدوري المصري

الثلاثاء، 27 يناير 2026 - 17:22

كتب : محمد جمال

أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام

عقد أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الرئيسية اجتماعاً اليوم مع 43 حكماً من حكام دوري القسم الاول "دوري نايل"، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لشرح أهمية المرحلة المقبلة من المسابقة، وتأكيد ضرورة الالتزام بتعليمات اللجنة الرئيسية، وتطبيق بنود قانون اللعبة باحترافية وشفافية وحسم.

وراجع أوسكار رويز، خلال المحاضرة التثقيفية للحكام، بنود بروتوكول الفار، كما تناول بالشرح والمراجعة بعض الحالات التحكيمية، خلال المباريات، التى أداروها فى الأيام الماضية، خلال بطولة الدوري الممتاز وكأس العاصمة.

ويأتي ذلك، في إطار حرص لجنة الحكام الرئيسية على رفع الكفاءة الفنية للحكام.

وحضر الاجتماع، وجيه أحمد نائب، رئيس اللجنة، وكل من: جهاد جريشة وسيد مراد عضوي اللجنة، وعزب حجاج، مدير اللجنة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الفنية: فهيم عمر ومحمد الحنفى ومحمد يوسف.

وعلى هامش تصفيات منطقة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة المدارس الإفريقية، المقامة في مركز المنتخبات الوطنية للاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر، نظم اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم، سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة في عدد من المجالات المختلفة.

تأتى هذه الورش في إطار تنفيذ برنامج الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لبناء القدرات وتطوير المهارات، الموجه لفائدة المشاركين الشباب والمسؤولين، بما يعزز دور كرة القدم كأداة فعالة للتعليم والتنمية الاجتماعية.

شملت الورش برامج المراسلين والحكام والأطباء الشباب، إلى جانب ورش متخصصة في حماية الأطفال، والسلامة، والأمن. كما تم تنظيم حلقات تكوينية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO) تناولت موضوعات التغذية والصحة، فضلاً عن ورش خُصصت للتوعية بـ السلامة المرورية والطاقات المتجددة.

كما شهدت الفعاليات تنظيم مهرجان رياضي للاعبين الناشئين، بحضور ومشاركة عدد من نجوم كرة القدم المصرية السابقين، على رأسهم عصام الحضري، وشريف عبد الفضيل، ووائل رياض، الذين حرصوا على التفاعل مع الأطفال، وتقاسم لحظات تربوية وتوعوية هدفت إلى التحفيز وغرس القيم الرياضية.

وفي السياق ذاته، أقيمت ورشة عمل متخصصة في الإعلام والاتصال بحضور الدكتورة إيناس مظهر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك ضمن خطة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم لتأهيل الكوادر الإعلامية، وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول المشاركة.

