مؤتمر كونتي: هجوم دييجو كوستا علي؟ هناك أغبياء في كرة القدم

رد أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي على هجوم دييجو كوستا لاعب تشيلسي السابق، وذلك قبل مباراة الفريق الإيطالي ضد خصمه الإنجليزي.

وتدرب كوستا تحت قيادة كونتي في تشيلسي وخرج ليقول إن كونتي أسوأ شخص يمكنك التعامل معه بشكل يومي ويعتقد أنه يعرف كل شيء.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "كلمات دييجو كوستا عني؟ لا أهدر طاقتي في قراءة ما يكتب في الصحافة، في كرة القدم هناك أشخاص أذكياء وآخرون أغبياء".

وأضاف "كوستا كان معي لموسم واحد، يمكنني الحديث فنيا، توجنا ببطولة الدوري، ثم حاول الرحيل 3 مرات في الموسم نفسه، لا أعرف ما حدث بعد ذلك".

وأكمل "لم أفهم ما قاله لوتشيانو سباليتي بأننا أبطال إيطاليا السابقين، إذا قال شيئا كهذا، فهي ليست جملة موفقة".

وشدد "ما زلنا نضع درع الدوري على صدورنا وهذا يستحق الاحترام، لم أكن لأسمح لنفسي أبدا بأن أقول شيئا كهذا عن فريق آخر، سباليتي مدرب كبير لكنه عليه الحذر أكثر في حديثه".

وواصل "سباليتي نزع منا اللقب بالفعل، أشعر بالأسف لأننا بذلنا الكثير من الجهد لنستحقه، أتمنى له التوفيق".

وأتم "اللاعبون يقدمون أداء استثنائيا، لكن الأمر يمر دون ملاحظة، لو بدأنا الموسم اليوم بهذا التشكيل لقيل ماذا يفعلون؟ ومع ذلك نقاتل ورؤوسنا مرفوعة ونقدم كل ما لدينا حتى ضد يوفنتوس في تورينو".

ويحتل نابولي المركز الـ 25 في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط بالتساوي مع أولمبياكوس وكوبنهاجن وأتلتيك بلباو وإيندهوفن.

وتلعب الفرق من المركز الثامن وحتى الـ 24 تصفيات مؤهلة لدور الـ 16.

بينما يتواجد تشيلسي في المركز الثامن برصيد 13 نقطة بالتساوي مع أكثر من فريق.

