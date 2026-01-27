انتهت في الدوري المصري - الأهلي(3)-(1) وادي دجلة.. 3 نقاط ثمينة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد وادي دجلة في الجولة 16 من الدوري المصري.

ويعود استاد القاهرة الدولي لاستضافة مباريات الأهلي، بعدما لعبت مباراة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب.

-------------

نهاية المباراة

ق90 زياد أسامة يسجل الهدف الأول لنادي وادي دجلة بعد تسديدة قوية

ق67 مروان عثمان يسجل الهدف الثالث للأهلي بضربة رأسية رائعة بعد عرضية إمام عاشور

ق47 تسديدة قوية من فرنك بولي مهاجم وادي دجلة يتصدى لها محمد الشناوي حارس الأهلي

بداية الشوط الثاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق45 أحمد سيد زيزو يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء

ق27 زيزو يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني وتصدي رائع من عمرو حسام

ق25 تريزيجيه يسجل الهدف الأول للنادي الأهلي بعد استغلال خطأ مدافع وادي دجلة

ق15 تسديدة صاروخية من إمام عهاشور وتصدي رائع من عمرو حسام حارس مرمى دجلة

ق11 تسديدة قوية من إسلام كانو لاعب دجلة وتصدري رائع من محمد الشناوي

ق5 تريزيجيه يهدر فرصة محققة للتسجيل وتصدري رائع من عمرو حسام حارس وادي دجلة بعد انفراد تام.