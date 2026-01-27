مباشر أمم إفريقيا لليد - مصر (48)-(22) نيجيريا.. نهاية المباراة بفوز الفراعنة
الثلاثاء، 27 يناير 2026 - 16:31
كتب : FilGoal
يلعب منتخب مصر أمام أنجولا ضمن منافسات الدور الرئيسي ببطولة أمم إفريقيا.
وتستضيف رواندا منافسات أمم إفريقيا لكرة اليد حتى 31 يناير الجاري.
نهاية المباراة بفوز مصر 48 -22
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
تقدم مصر 23-9.
الفارق يستمر للاتساع لمصر 15-5.
الفارق يتسع لمصر 11-3.
تقدم مصر 7-0.
تقدم مصر 4-0.
بداية المباراة
