انتهت أمم إفريقيا لليد - مصر (48)-(22) نيجيريا.. نهاية المباراة بفوز الفراعنة

الثلاثاء، 27 يناير 2026 - 16:31

كتب : FilGoal

إبراهيم المصري - منتخب مصر كرة يد

يلعب منتخب مصر أمام أنجولا ضمن منافسات الدور الرئيسي ببطولة أمم إفريقيا.

وتستضيف رواندا منافسات أمم إفريقيا لكرة اليد حتى 31 يناير الجاري.

-----------------------------------------------

نهاية المباراة بفوز مصر 48 -22

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

تقدم مصر 23-9.

الفارق يستمر للاتساع لمصر 15-5.

الفارق يتسع لمصر 11-3.

تقدم مصر 7-0.

تقدم مصر 4-0.

بداية المباراة

مصر
