الهلال يعلن إعارة جناحه إلى كورينثيانز

أعلن نادي الهلال السعودي يوم الثلاثاء إعارة جناحه البرازيلي كايو سيزار إلى كورينثيانز.

وأوضح النادي السعودي أن الإعارة ستستمر حتى نهاية عام 2026.

وغادر كايو سيزار الملعب فور نهاية مباراة فريقه أمام الرياض في الجولة الـ18 من الدوري السعودي يوم الاثنين، وانطلق إلى المطار متجها نحو البرازيل للالتحاق بفريقه الجديد.

اللاعب البالغ من العمر 21 عاما ارتدى قميص الهلال في 40 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 5.

وكان كايو سيزار قد انضم إلى الهلال في يناير 2025 قادما من فيتوريا جيماريش البرتغالي.

لم يعلن الهلال وقتها قيمة الصفقة، لكن تقارير أشارت إلى أنها تمت مقابل 10 ملايين يورو.

ويرتبط اللاعب البرازيلي بعقد مع الهلال حتى يونيو 2028.