مؤتمر أولمو: أستطيع تعويض غياب بيدري ودي يونج.. وهذا مركزي المفضل

شدد داني أولمو لاعب برشلونة على قدرته تعويض غياب بيدري وفرينكي دي يونج ضد كوبنهاجن.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه كوبنهاجن في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.

وقال اللاعب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "استعددنا لمباراة كوبنهاجن بالطريقة المعتادة، هدفنا أولا تحقيق الفوز ثم تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، لا نهتم بنتائج الآخرين".

وأضاف "غياب بيدري وفرينكي دي يونج مؤثر، لكن يمكنني اللعب في مركز متأخر، لعبت فيه من قبل بالفعل ولا توجد أي مشكلة".

وأكمل "أشعر بالراحة بشكل أكبر عندما أشارك كلاعب رقم 10، هذا المركز يسمح لي بالتحرك بشكل أفضل بين الخطوط".

وواصل "هانز فليك يريدني أن أتحكم في نسق اللعب وأن أكون متاحا لاستقبال التمريرات".

وأنهى حديثه قائلا: "أمر يطلبه مني فليك دون غيره؟ يطلب مني أن أكون على طبيعتي، هو يعرفني من الدوري الألماني وعندما وصلت أخبرني أنه تعاقد معي بسبب فهمي لمجريات المباريات، الأمر يعود لي لمواصلة التطور".

ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بالتساوي مع تشيلسي ونيوكاسل وباريس سان جيرمان.

وفي حال أنهى برشلونة الترتيب خارج الفرق الـ 8 الأولى سيضطر إلى لعب ملحق دور الـ 16.

بينما يأتي كونبهاجن في المركز الـ 26 برصيد 8 نقاط.