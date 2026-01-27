أثليتك: أستون فيلا على وشك التعاقد مع دوجلاس لويز

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن أستون فيلا على وشك التعاقد مع دوجلاس لويز لاعب يوفنتوس المعار إلى نوتنجهام فورست.

وأوضح التقرير أن الصفقة ستتم على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء.

وبذلك سيقطع يوفنتوس إعارة لويز إلى نوتنجهام ويعيره إلى أستون فيلا فريقه السابق.

وأضاف التقرير أن لاعب خط وسط يوفنتوس السابق وافق على العمل مع مدربه السابق أوناي إيمري.

وظهر دوجلاس لويز مع نوتنجهام فورست في 14 مباراة فقط، ولم يسجل أي أهداف.

البالغ من العمر 27 عامًا عاد الصيف الماضي إلى إنجلترا بعدما قضى موسما واحدا في إيطاليا.

إذ انتقل من أستون فيلا إلى يوفنتوس في صيف 2024.