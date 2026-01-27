أثليتك: أستون فيلا على وشك التعاقد مع دوجلاس لويز
الثلاثاء، 27 يناير 2026 - 16:02
كتب : FilGoal
ذكرت شبكة ذا أثليتك أن أستون فيلا على وشك التعاقد مع دوجلاس لويز لاعب يوفنتوس المعار إلى نوتنجهام فورست.
دوجلاس لويز
النادي : نوتنجهام فورست
وأوضح التقرير أن الصفقة ستتم على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء.
وبذلك سيقطع يوفنتوس إعارة لويز إلى نوتنجهام ويعيره إلى أستون فيلا فريقه السابق.
وأضاف التقرير أن لاعب خط وسط يوفنتوس السابق وافق على العمل مع مدربه السابق أوناي إيمري.
وظهر دوجلاس لويز مع نوتنجهام فورست في 14 مباراة فقط، ولم يسجل أي أهداف.
البالغ من العمر 27 عامًا عاد الصيف الماضي إلى إنجلترا بعدما قضى موسما واحدا في إيطاليا.
إذ انتقل من أستون فيلا إلى يوفنتوس في صيف 2024.
