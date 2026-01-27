تشكيل الأهلي - الشناوي أساسي ضد وادي دجلة

الثلاثاء، 27 يناير 2026 - 15:47

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - الزمالك - محمد الشناوي

أعلن يس توروب المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه وادي دجلة.

ويواجه الأهلي خصمه وادي دجلة بعد قليل في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري المصري.

وأجرى المدرب الدنماركي تغييرا وحيدا فقط بالدفع بمحمد الشناوي بشكل أساسي بدلا من مصطفى شوبير الذي خاض المباراة الماضية ضد يانج أفريكانز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل "كوكا".

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - محمود حسن "تريزيجيه".

خط الهجوم: مروان عثمان.

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير وأحمد رمضان ومحمد علي بن رمضان وجراديشار ومحمد شكري وحسين الشحات وأشرف بنشرقي وأحمد عيد وطاهر محمد طاهر.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة من 12 مباراة خاضها.

ويأتي وادي دجلة في المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط من 14 مباراة لعبها.

