مؤتمر فليك: حذرت اللاعبين من التفكير بشأن سحق كوبنهاجن

حذر هانز فليك المدير الفني لبرشلونة فريقه من التفكير في إمكانية سحق كوبنهاجن الدنماركي.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه كوبنهاجن في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي: "نثق في قدرتنا بإنهاء مرحلة الدوري ضمن الثمانية الأوائل، كوبنهاجن أيضا بحاجة إلى الفوز، لذلك لن تكون المباراة سهلة، علينا اللعب بأفضل مستوى للفوز".

وأضاف "فيران توريس يبدو في حالة جيدة وجاهز للمشاركة في المباراة".

وأكمل "النادي عمل بطريقة رائعة في تجديد عقد فيرمين لوبيز، اللاعب مهم جدا بالنسبة لنا ويتسم بعقلية جيدة، أشعر بالسعادة بوجوده معنا، عندما يصعد اللاعبون من لا ماسيا ويستمرون مع الفريق الأول فهذا يعني أنهم عملوا بطريقة رائعة".

وواصل "فارق الأهداف مهم لحسم الترتيب؟ علينا أخذ الأمور خطوة بخطوة، أولا يجب أن نفوز ثم سنرى كم هدفا يمكننا تسجيله، علينا أن نحترم المنافس وعدم التفكير في أننا سنسحق كوبنهاجن".

وأنهى حديثه قائلا: "علاقتي بلامين يامال جيدة، أنا أقدر كثيرا ضغطه العالي لاستعادة الكرة في مناطق متقدمة".

ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بالتساوي مع تشيلسي ونيوكاسل وباريس سان جيرمان.

وفي حال أنهى برشلونة الترتيب خارج الفرق الـ 8 الأولى سيضطر إلى لعب ملحق دور الـ 16.

بينما يأتي كونبهاجن في المركز الـ 26 برصيد 8 نقاط.