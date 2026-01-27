ليكيب: رين يرفض عرض الهلال لضم مهاجمه

الثلاثاء، 27 يناير 2026 - 13:48

كتب : FilGoal

محمد قادر ميتي - رين الفرنسي

ذكرت جريدة ليكيب أن نادي ستاد رين رفض العرض الأول المقدم من نادي الهلال السعودي لضم مهاجمه محمد قادر ميتي.

يخطط نادي الهلال السعودي للتعاقد مع محمد قادر ميتي موهبة نادي ستاد رين الفرنسي.

وأوضح التقرير أن العرض بلغت قيمته 23 مليون يورو إضافةً إلى 3 ملايين يورو كإضافات.

وأضاف التقرير أن رين لا يُبدي اهتمامًا ببيع اللاعب الشاب خلال فترة الانتقالات الحالية، وقد دخل في مفاوضات لتمديد عقده لما بعد موعد انتهائه الحالي في عام 2028.

ويواصل الهلال محاولات تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب إذاعة مونت كارلو الفرنسية أن سيموني إنزاجي مدرب الهلال تواصل مع اللاعب لإقناعه بالانتقال للنادي السعودي.

ميتي صاحب الـ18 عاما سيتم قيده في قائمة الأجانب تحت السن حال نجح الهلال في حسم الصفقة بشكل رسمي.

وأشارت التقارير إلى أن ميتي يحظى باهتمام شديد من عدد من أندية الدوري الإنجليزي .

ويضم الهلال بين صفوفه الأوروجواياني داروين نونيز، والبرازيلي ماركوس ليوناردو، لكن غنزاجي يرغب في التعاقد مع مهاجم جديد.

ولعب ميتي صاحب الأصول الإيفوارية 31 مباراة، وسجل 5 أهداف وصنع هدفين آخرين.

الهلال رين محمد قادر ميتي
