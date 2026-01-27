اسكواش – رباعي مصري يحسم تأهله لنصف نهائي بطولة الأبطال

الثلاثاء، 27 يناير 2026 - 13:46

كتب : محمد سمير

هانيا الحمامي - اسكواش

حسم رباعي مصري تأهله إلى نصف نهائي بطولة الأبطال المقامة في نيويورك بأمريكا.

وبدأت البطولة يوم 22 يناير الماضي وستستمر حتى 30 يناير الجاري.

وتلبغ القيمة الإجمالية للجوائز 239 ألف دولار سواء للرجال أو للسيدات.

وجاءت النتائج كالتالي:

فوز كريم جواد على الإنجليزي جونا براينت بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

واستغرقت المباراة 69 دقيقة وانتهت بنتائج أشواط (11-7، 8-11، 12-10، 11-6).

وانتصرت المصرية نور الشربيني على الإنجليزية جاسمين هوتون بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وانتهت المباراة بعد 43 دقيقة بواقع نتائج أشواط (9-11، 11-2، 11-5، 11-5).

وتغلب المصري مصطفى عسل على منافسه المصري يوسف إبراهيم بثلاثة أشواط مقابل شوط.

واستمرت المباراة لمدة 49 دقيقة وانتهت بواقع أشواط (11-8، 4-6) وانسحب يوسف إبراهيم في الشوط الثالث للإصابة.

وتمكنت المصرية هانيا الحمامي من الفوز على اليابانية ساتومي واتانابي بثلاثة أشواط دون رد.

وتعد هذه المباراة هي الأقل في المدة الزمنية بين المباريات الـ 4، إذ انتهت بعد 36 دقيقة.

وجاء الفوز بواقع أشواط (11-6، 11-7، 11-8).

اسكواش هانيا الحمامي
التعليقات
