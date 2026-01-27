رئيس الاتحاد الإسباني: نهائي كأس العالم 2030 سيقام في إسبانيا

كشف رفاييل لوزان رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن بلاده هي التي ستستضيف المباراة النهائية لكأس العالم 2030.

وتستضيف إسبانيا كأس العالم 2030 برفقة المغرب والبرتغال في ملف مشترك.

وقال لوزان في تصريحات نقلتها جريدة موندو ديبورتيفو: "إسبانيا تمتلك قدرة تنظيمية رائعة أثبتتها على مدى سنوات طويلة، وستقود كأس العالم 2030، وسيُقام نهائي تلك البطولة هنا".

وأضاف "المغرب يعيش تحولا حقيقيا على جميع الأصعدة، مع ملاعب رائعة. يجب الاعتراف بما أُنجز بشكل جيد. لكن في كأس الأمم الإفريقية شاهدنا مشاهد تسيء إلى صورة كرة القدم العالمية".

وتابع "سنحتفل في نسخة 2030 بمئوية المونديال لأنها تُخلد مرور 100 عام على كأس العالم التي أُقيمت في أوروجواي".

وأتم "علينا أن نكون على مستوى الحدث. نحن نعمل على أن تستضيف إسبانيا أفضل كأس عالم في التاريخ عام 2030".

من جهتها، ذكرت إذاعة كادينا سير أن قرار اختيار ملعب نهائي كأس العالم 2030 لم يُحسم بعد.

وأن تصريحات لوزان تعبر عن رغبة أكثر من كونها حقيقة مؤكدة.

وتُعد إسبانيا المرشّح الأبرز لاستضافة النهائي، ويُعتبر ملعب سانتياجو برنابيو الأوفر حظًا.

وستقام نسخة 2030 في 6 دول وهم المغرب وإسبانيا والبرتغال وأوروجواي وباراجواي والأرجنتين.

أوروجواي والأرجنتين وباراجواي سيلعبون مبارياتهم الافتتاحية في بلادهم احتفالا بمرور 100 عام على انطلاق أول بطولة للمونديال.

وكانت أول نسخة من كأس العالم أقيمت في سنة 1930 في أوروجواي، فيما وصلت الأرجنتين لنهائي البطولة آنذاك.

أما باراجواي فهي التي كان يتواجد بها مقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونيمبول" في ذلك الوقت.

وبذلك ستتأهل الست دول مباشرة إلى كأس العالم.

وستكون هذه هي أول مرة التي يقام فيها كأس العالم عبر ثلاث قارات مختلفة وهي إفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.