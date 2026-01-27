مصدر مقرب من بوعلي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي.. وموقف ناديه

الثلاثاء، 27 يناير 2026 - 13:23

كتب : عمرو نبيل

أحمد نذير بن بوعلي

كشف مصدر مقرب من الجزائري أحمد نذير بن بوعلي لاعب جيور المجري عن حقيقة مفاوضات الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجاري.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com: " الأهلي اهتم للتعاقد مع اللاعب لكن لم تصل إلى مفاوضات رسمية".

وتابع "نادي جيور يرفض رحيل اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الحالية نظرا لتصدره الدوري ومنافسته على اللقب".

وأنهى حديثه قائلا: "اللاعب ليس لديه أي وكيل أعمال تدير شؤونه".

ويلعب المهاجم في جيور منذ الصيف الماضي.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 25 عاما إلى جيور مقابل 600 ألف يورو.

وتأس بوعلي في نادي بارادو الجزائري ومنه رحل إلى شارلروا البلجيكي في صيف 2022 مقابل 750 ألف يورو.

واستمر في شارلورا لمدة موسمين قبل أن تتم إعارته إلى جيور لمدة موسم ثم ضمه بشكل دائم.

ويتصدر جيور جدول ترتيب الدوري المجري برصيد 38 نقطة ويبتعد عن فريق باكس الوصيف بفارق نقطتين.

ويتصدر بوعلي ترتيب قائمة هدافي الدوري المجري برصيد 11 هدفا بالتساوي مع لاعبين اثنين.

الأهلي الجزائر جيور أحمد نذير بن بوعلي
