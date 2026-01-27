لابورتا: لا بد أن نكون محظوظين للتتويج بالبطولات

أوضح خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أن إذا وقف الحظ بجانب فريقه فسيتمكن من التتويج بالبطولات خلال الموسم الجاري.

وقال لابورتا للصحفيين: "نحن قادرون على المنافسة للتتويج بجميع البطولات التي نشارك فيها، وآمل أن نصل إلى النهائيات".

وأتم "لا بد من أن نكون محظوظين، لأننا بذلك سنتمكن من الفوز بالبطولات".

وعاد برشلونة إلى صدارة الدوري الإسباني بالفوز على منافسه ريال أوفييدو بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وشارك المصري هيثم حسن في المباراة بشكل أساسي وخرج في الدقيقة 82.

وكان ريال مدريد قد انتصر على فياريال بهدفين دون رد في الجولة ذاتها واعتلى الصدارة بشكل مؤقت حتى انتصر الفريق الكتالوني على ريال أوفييدو.

وبهذا الفوز وصل برشلونة للنقطة 52 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الوصيف.

بينما تجمد رصيد ريال أوفييدو عند النقطة 13 متذيلا للجدول.

