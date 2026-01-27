موندو ديبورتيفو: برشلونة يتوصل لاتفاق مع فيرمين لوبيز لتجديد عقده

الثلاثاء، 27 يناير 2026 - 12:30

كتب : FilGoal

فيرمين لوبيز - برشلونة

توصل نادي برشلونة إلى اتفاق مع فيرمين لوبيز لاعب الفريق على تجديد عقده.

فيرمن لوبيز

النادي : برشلونة

برشلونة

وينتهي عقد اللاعب الإسباني في 2029.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة اتفق مع لوبيز على تجديد العقد حتى 2031 مع زيادة في راتبه السنوي.

أخبار متعلقة:
باريس سان جيرمان يعلن ضم درو فيرنانديز من برشلونة موندو ديبورتيفو: نجم برشلونة الشاب يخضع للكشف الطبي في باريس سان جيرمان هيثم حسن: لعبنا جيدا ضد برشلونة.. ونشعر بالإحباط من الخسارة برشلونة يعود إلى صدارة الدوري بالفوز على ريال أوفييدو

وتضاربت التقارير حول قيمة الشرط الجزائي، إذ صحيفة موندو ديبورتيفو أكدت أن الشرط الجزائي سيبقى كما هو 500 مليون يورو.

بينما بعض التقارير الأخرى تشير إلى تضاعف الشرط الجزائي أي سيكون مليار يورو.

وتأس فيرمين لوبيز في ريال بيتيس قبل أن ينتقل إلى "لا ماسيا" في 2016.

وخرج اللاعب البالغ من العمر معارا إلى ليناريس الإسباني عام 2022 لمدة موسم ثم استقر مع النادي الكتالوين في 2023.

ولعب لوبيز 25 مباراة رفقة برشلونة في الموسم الجاري وسجل 10 أهداف وصنع مثلهم خلال 1546 دقيقة لعب.

فيرمين لوبيز برشلونة
نرشح لكم
رئيس الاتحاد الإسباني: نهائي كأس العالم 2030 سيقام في إسبانيا مصدر مقرب من بوعلي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي.. وموقف ناديه لابورتا: لا بد أن نكون محظوظين للتتويج بالبطولات خبر في الجول – فارنامو السويدي يبلغ البنك الأهلي بطلباته المالية لترك الصلخدي كيفو وديماركو وهدم فكرة تبديل "قصب بقصب" باريس سان جيرمان يعلن ضم درو فيرنانديز من برشلونة سكاي: لاتسيو يتوصل لاتفاق مع أتالانتا لاستعارة مالديني تقرير: نابولي يرغب في ضم لوكمان.. وأتالانتا يخفض مطالبه
أخر الأخبار
رئيس الاتحاد الإسباني: نهائي كأس العالم 2030 سيقام في إسبانيا 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة ريال مدريد – استمرار غياب روديجر أمام بنفيكا رغم عودته للتدريبات 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مصدر مقرب من بوعلي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي.. وموقف ناديه 20 دقيقة | الدوري المصري
أثليتك: باتريك دورجو يغيب لـ10 أسابيع عن مانشستر يونايتد 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لابورتا: لا بد أن نكون محظوظين للتتويج بالبطولات 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
موندو ديبورتيفو: برشلونة يتوصل لاتفاق مع فيرمين لوبيز لتجديد عقده ساعة | الكرة الأوروبية
جيسوس: غياب ماني أثر على النصر.. وبينتو سيبقى حتى نهاية الموسم ساعة | سعودي في الجول
الفتح يرفض عرض الهلال لضم مدافعه ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم 2 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 3 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج 4 أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر
/articles/522106/موندو-ديبورتيفو-برشلونة-يتوصل-لاتفاق-مع-فيرمين-لوبيز-لتجديد-عقده