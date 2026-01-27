موندو ديبورتيفو: برشلونة يتوصل لاتفاق مع فيرمين لوبيز لتجديد عقده

توصل نادي برشلونة إلى اتفاق مع فيرمين لوبيز لاعب الفريق على تجديد عقده.

فيرمن لوبيز النادي : برشلونة برشلونة

وينتهي عقد اللاعب الإسباني في 2029.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة اتفق مع لوبيز على تجديد العقد حتى 2031 مع زيادة في راتبه السنوي.

وتضاربت التقارير حول قيمة الشرط الجزائي، إذ صحيفة موندو ديبورتيفو أكدت أن الشرط الجزائي سيبقى كما هو 500 مليون يورو.

بينما بعض التقارير الأخرى تشير إلى تضاعف الشرط الجزائي أي سيكون مليار يورو.

وتأس فيرمين لوبيز في ريال بيتيس قبل أن ينتقل إلى "لا ماسيا" في 2016.

وخرج اللاعب البالغ من العمر معارا إلى ليناريس الإسباني عام 2022 لمدة موسم ثم استقر مع النادي الكتالوين في 2023.

ولعب لوبيز 25 مباراة رفقة برشلونة في الموسم الجاري وسجل 10 أهداف وصنع مثلهم خلال 1546 دقيقة لعب.