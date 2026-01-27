جيسوس: غياب ماني أثر على النصر.. وبينتو سيبقى حتى نهاية الموسم

يرى البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر أن غياب السنغالي ساديو ماني لفترة طويلة عن الفريق أثر على مردود النصر.

وغاب ماني لأكثر من شهر عن النصر حين شارك مع منتخب السنغال في كأس أمم إفريقيا وقاده إلى اللقب.

وقال جيسوس في تصريحات للصحفيين: "غياب ماني أثر كثيرًا عليها، فلديه نزعة دفاعية كبيرة تفيد الفريق".

الجناح السنغالي عاد للمشاركة أمام التعاون بعد غياب 8 مباريات بسبب مشاركته في كأس أمم إفريقيا.

وأضاف |مستقبل البرازيلي بينتو ماتيوس حارس المرمى؟ سيبقى حتى نهاية الموسم، النصر يمتلك 2 من أفضل الحراس، لكن أحدهما سيلعب، وسنختار بناءً على الظروف".

وكان بينتو قريبا من الانضمام إلى جنوى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلق المدرب البرتغالي على انضمام العراقي حيدر عبد الكريم قائلا "حيدر لاعب من أجل المستقبل، طوله 191، يساري ويمتلك مهارات جيدة، لكنه يحتاج إلى الوقت للتأقلم مع الفريق".

وأتم "أنا أفكر في مستقبل الفريق، حيدر وعبد الملك الجابر وعبد الرحمن سفياني سيكونون مستقبل النادي في الأعوام المقبلة".

وأعلن نادي النصر السعودي ضم العراقي حيدر عبد الكريم قادما من نادي الزوراء.

وأفاد النادي عبر موقعه: "وقعت إدارة النصر عقدًا رسميًا مع لاعب نادي الزوراء العراقي حيدر عبد الكريم".

وأضاف "وذلك بعقد يمتد لموسمين ونصف".

وسيرتدي اللاعب القميص رقم 8 مع النصر.