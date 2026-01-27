الفتح يرفض عرض الهلال لضم مدافعه

الثلاثاء، 27 يناير 2026 - 11:59

كتب : FilGoal

دخلة جمهور الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا

قدَمت إدارة نادي الهلال عرضا شفهيا لنظيرتها في الفتح من أجل ضم سعيد باعطية مدافع الفريق، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأضاف التقرير أن إدارة الفتح رفضت العرض الشفهي الهلالي البالغ 8 ملايين ريال.

ويمتد عقد اللاعب مع الفتح حتى نهاية الموسم المقبل، ويدخل الفترة الحرة منه التي تتيح له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع إلى ناديه الأصلي يناير 2027.

وانتقل باعطية، الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن، إلى صفوف الفتح في فترة الانتقالات الشتوية موسم 2022ـ2023.

Image

وبدأ اللاعب - 25 عاما - مسيرته في فريق أهلي جدة تحت 19 عامًا، ثم انتقل إلى الأنصار، ثم جدة، قبل أن يتحوَّل إلى الفتح.

وفي الموسم الجاري، لعب باعطية 19 مباراةً في مختلف المسابقات، نجح خلالها في صناعة هدف وحيد.

وإجمالًا، شارك سعيد في 76 مباراةً برفقة الفتح، قدَّم فيها 3 تمريرات حاسمة، ولم يسجل أي هدفٍ.

