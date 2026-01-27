خبر في الجول – فارنامو السويدي يبلغ البنك الأهلي بطلباته المالية لترك الصلخدي

الثلاثاء، 27 يناير 2026 - 11:49

كتب : عمرو نبيل

محمد الصلخدي لاعب منتخب سوريا

أبلغ نادي فارنامو السويدي نظيره البنك الأهلي طلباته المالية لترك السوري محمد الصلخدي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن النادي السويدي طلب الحصول على 480 ألف يورو تسدد على 3 دفعات.

250 ألف يورو تدفع خلال 10 أيام من تاريخ تسجيل اللاعب.

خبر في الجول – عرض من البنك الأهلي لضم نجم منتخب سوريا البنك الأهلي يعلن ضم أحمد رضا على سبيل الإعارة كما كشف في الجول.. البنك الأهلي يضم الجزائري صلاح بوشامة خبر في الجول - محمود الجزار يجدد تعاقده مع البنك الأهلي

130 ألف يورو تدفع في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2026.

100 ألف يورو تدفع في موعد أقصاه 30 أبريل 2027.

وفي حال التأخير عن السداد يتم احتساب فائدة قدرها 500 يورو عن كل يوم تأخير.

ويريد النادي الحصول على 15% من صافي قيمة أي انتقال لاحق للاعب.

وكذلك يغرب النادي في الحصول على مكافآت.

25 ألف يورو بعد مشاركة اللاعب بشكل أساسي في 25 مباراة رسمية، و25 ألف يورو أخرى حال التتويج ببطولة الدوري و15 ألف يورو إذا تمكن الفريق من الحصول على لقب كأس مصر.

الصلخدي البالغ من العمر 24 عاما تألق مع منتخب سوريا في كأس العرب الماضية في قطر.

وبشكل عام لعب الصلخدي مع منتخب سوريا 12 مباراة وسجل 3 أهداف.

ويأمل البنك الأهلي في حسم الصفقة لدعم خط هجومه الذي يضم أيضا أسامة فيصل.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة من 13 مباراة.

