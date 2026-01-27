بعد أزمة نهائي أمم إفريقيا.. رئيس لجنة حكام كاف: المناشف يجب أن تبقى بعيدة عن الحراس

يرى أوليفييه سفاري كابيني رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن المناشف يجب أن تبقى بعيدة عن حارس المرمى، وذلك في أعقاب الأزمة التي سببتها في نهائي كأس أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال.

وظهر جامعو الكرات خلف مرمى إدوارد ميندي حارس السنغال، وهم يحاولون الحصول على مناشفه خلال المباراة، ليقوم الحارس الثالث يفان ضيوف بالتواجد خلف المرمى لضمان استمرار تواجد المناشف.

وقال كابيني عبر قناة Canal+ Sport Afrique: المناشف يجب أن تبقى بعيدة عن حارس المرمى حتى لا تؤثر على مجريات اللعب".

وأضاف الكونغولي "هذه الأشياء لا تُعد من معدات أي لاعب".

وتابع "أعتقد أن الجهة المنظمة يجب أن تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار في المنافسات القادمة".

#TDA 🌍 : Nos consultants excédés par les propos du Président de la commission des arbitres de la CAF au sujet des serviettes 😠 Rejoignez vous leur avis ? pic.twitter.com/CXFJnDL8c2 — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) January 26, 2026

وتوج المنتخب السنغالي بكأس الأمم الإفريقية على حساب المغرب بعد سيناريو درامي بهدف.

بعد النهائي، قال ضيوف في تصريحات لموقع Seneweb عن تلك الواقعة: "كانت مجرد مناشف لتجفيف القفازات والوجه، لا شيء أكثر".

وأكمل "كان العاملون في الملعب يمرون من خلف المرمى لأخذها، ولا أعرف لماذا يقومون بذلك".

وتابع حارس نيس الفرنسي "كنت متفاجئ تماما مثلكم عندما رأيت أنهم يحاولون أخذها، ولقد رأينا ما حدث مع حارس نيجيريا".

وظهرت لقطات فيديو تظهر صبية الملعب وهم يخطفون منشفة الحارس النيجيري ستانلي نوابيلي خلال مباراة نصف النهائي.

وكتب ستانلي نوابالي حارس نيجيريا سخر من خسارة المغرب للمباراة النهائية عبر حسابه على إنستجرام "استخدموا منشفتي التي حصلتم عليها لمسح دموعكم".

وأتم الحارس السنغالي "حاولت أن أضمن أن يكون ميندي في أفضل الظروف، لأننا بحاجة لأن يكون في تركيزه بنسبة 100%، وهذا هو السبب وراء ما حدث".

وظهر صبية الملعب يشتبكون مع الحارس الثالث للسنغال لمحاولة الحصول على المنشفة خلال أحداث المباراة، مما أدى إلى سقوطه.

Le travail de Yehvan Diouf les gars😭 t'as le respect de tout un pays, SOLDAT 🙌🏾🦁🇸🇳 Tu merites des coeurs ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/dmEQNWNTbc — MEC BIEN 😎🇸🇳 (@ElHadji_Ndoye09) January 19, 2026

وتواجد الحارس الثالث خلف المرمى ليحمي منشفة زميله.

كما ألقى أشرف حكيمي قائد المغرب، بمنفشة ميندي خلف لوحة الإعلانات، قبل أن يقفز ماليك ضيوف لاستعادتها.

واحتفل حارس السنغال يفان ضيوف عقب المباراة ونشر صورة عبر حسابه على إنستجرام: "هذه هي الميدالية والمنشفة".

وكان منتخب السنغال قد خرج من الملعب بعد احتسام جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وطالب ماني زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانجا ويتوجون باللقب.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.

السنغال حققت اللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد 2021 على حساب مصر، وأنهت صيامها في المباريات النهائية بهدف رائع من بابي جاي يحمل الرقم 100 في تاريخ أسود التيرانجا بأمم إفريقيا.

وتفوق منتخب السنغال لأول مرة على المستضيف بعد 5 محاولات سابقة دون فوز على صاحب الأرض.

وأصبح أسود التيرانجا أصحاب ثاني أطول سلسلة بدون خسارة في أمم إفريقيا برصيد 18 مباراة بعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بـ 24 مباراة.

ولا زال منتخب المغرب غائبا عن منصات التتويج في أمم إفريقيا منذ 50 عاما والتتويج بلقب 1976.