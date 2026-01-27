بيان – نادي سمارت يعلن التزامه بصرف مستحقات الراحل لؤي رجب

قرر نادي سمارت اعتبار الراحل لؤي رجب لاعب فريق مركز شباب منشية البكاري لاعبا بالفريق والتزامه بصرف جميع مستحقاته.

وتوفي لؤي رجب بعدما تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام الشيخ زايد في دوري القسم الرابع.

وتعرض اللاعب للإصابة الجمعة الماضية وتم نقله إلى أحد المستشفيات في الشيخ زايد.

وجاءت إصابة اللاعب بعدما تعرض لاصطدام مع حارس مرمى الشيخ زايد، وتم نقله للمستشفى من قبل المسعفين في الملعب.

قبل أن يتوفاه الله السبت الماضي.

وجاء بيان النادي كالتالي:

انطلاقا من إيماننا الراسخ بأن كرة القدم أخلاق ومواقف قبل أن تكون نتائج وبطولات، قرر مجلس إدارة نادي سمارت الرياضي اعتبار الراحل لؤى رجب لاعب مركز شباب منشأة البكارى لاعبا رسميا ضمن صفوف الفريق، وضم اسمه إلى قائمة لاعبي سمارت تكريما له وتقديرا لمسيرته.

ويؤكد نادي سمارت التزامه الكامل بصرف جميع مستحقات اللاعب المالية من مقدم تعاقد ورواتب ومكافآت كما لو كان لاعبا حاليا بالفريق، دون أي تمييز، في موقف إنساني واضح يعكس قيم النادي ومبادئه التي لا تتغير.

إن هذا القرار يأتي تأكيدا على أن سمارت لا يتعامل مع اللاعبين كأرقام أو عقود، بل كأبناء لمنظومة تحترم الإنسان قبل اللاعب، وتؤمن بأن الوفاء لا ينتهي بغياب الجسد بل يستمر بالموقف.