مصدر مقرب من كامويش لـ في الجول: النادي النرويجي اعتبر تغيير الأهلي لعرضه تلاعبا

يبدو أن صفقة انتقال إيلتسن كامويش لاعب ترومسو النرويجي إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية في طريقها للفشل.

وقال مصدر مقرب من اللاعب الأنجولي لـ FilGoal.com: "في بداية المفاوضات كان هناك وسيط مصري يتفاوض معنا ودخلنا في مفاوضات مع سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي".

وأضاف "الأهلي طلب ضم اللاعب على سبيل الإعارة ووافق النادي مقابل 500 ألف دولار مع وضع بند أحقية الشراء بمليون و100 ألف دولار".

وأنهى حديثه قائلا: "ثم تفاجأنا بتواصل من شخص قال إنه مدير تعاقدات الأهلي وقدم لنا عرضا بقيمة 200 ألف دولار للإعارة وهو ما اعتبره النادي النرويجي تلاعبا بعد الموافقة على العرض الأول البالغ 500 ألف دولار".

يبلغ كامويش من العمر 26 عاما وولد في أنجولا.

وانتقل المهاجم الصريح مبكرا إلى البرتغال ليلعب في ناشئي سبورتنج لشبونة وماريتيمو وكلوب ديبورتيفو ناسيونال.

وتدرج كامويش ليلعب مع الفريق الثاني لماريتيمو ثم رحل إلى أونياو ألميريم.

ورحل كامويش إلى الفريق الثاني في ألفيركا وبعد عام رحل من البرتغال وانتقل إلى سكيليفتيا السويدي ومنه إلى براج عقب عامين.

جميع هذه الانتقالات تمت بدون مقابل مالي حتى غادر السويد متجها إلى ترومسو النرويجي مقابل 250 ألف يورو في فبراير من العام الماضي.

لم تلعب سوى مباراة واحدة في الموسم الجاري ولم يسجل فيها.

بينما خاض كامويش 29 مباراة في الموسم الماضي وتمكن من تسجيل 17 هدفا وصناعة 7 آخرين.

وتواجد كامويش في المركز السادس في قائمة هدافي الدوري النرويجي برصيد 13 هدفا.