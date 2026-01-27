مصدر مقرب من كامويش لـ في الجول: النادي النرويجي اعتبر تغيير الأهلي لعرضه تلاعبا

الثلاثاء، 27 يناير 2026 - 11:09

كتب : محمد عبد العظيم

إيلتسن كامويش

يبدو أن صفقة انتقال إيلتسن كامويش لاعب ترومسو النرويجي إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية في طريقها للفشل.

وقال مصدر مقرب من اللاعب الأنجولي لـ FilGoal.com: "في بداية المفاوضات كان هناك وسيط مصري يتفاوض معنا ودخلنا في مفاوضات مع سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي".

وأضاف "الأهلي طلب ضم اللاعب على سبيل الإعارة ووافق النادي مقابل 500 ألف دولار مع وضع بند أحقية الشراء بمليون و100 ألف دولار".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – عرض من البنك الأهلي لضم نجم منتخب سوريا عبد الظاهر السقا: ندرس إمكانية ضم محمد شريف من الأهلي سلة – الأهلي يفوز على الزمالك بسيناريو درامي في الثواني الأخيرة خبر في الجول – راسينج الإسباني يطلب ضم بلال عطية من الأهلي

وأنهى حديثه قائلا: "ثم تفاجأنا بتواصل من شخص قال إنه مدير تعاقدات الأهلي وقدم لنا عرضا بقيمة 200 ألف دولار للإعارة وهو ما اعتبره النادي النرويجي تلاعبا بعد الموافقة على العرض الأول البالغ 500 ألف دولار".

يبلغ كامويش من العمر 26 عاما وولد في أنجولا.

وانتقل المهاجم الصريح مبكرا إلى البرتغال ليلعب في ناشئي سبورتنج لشبونة وماريتيمو وكلوب ديبورتيفو ناسيونال.

وتدرج كامويش ليلعب مع الفريق الثاني لماريتيمو ثم رحل إلى أونياو ألميريم.

ورحل كامويش إلى الفريق الثاني في ألفيركا وبعد عام رحل من البرتغال وانتقل إلى سكيليفتيا السويدي ومنه إلى براج عقب عامين.

جميع هذه الانتقالات تمت بدون مقابل مالي حتى غادر السويد متجها إلى ترومسو النرويجي مقابل 250 ألف يورو في فبراير من العام الماضي.

لم تلعب سوى مباراة واحدة في الموسم الجاري ولم يسجل فيها.

بينما خاض كامويش 29 مباراة في الموسم الماضي وتمكن من تسجيل 17 هدفا وصناعة 7 آخرين.

وتواجد كامويش في المركز السادس في قائمة هدافي الدوري النرويجي برصيد 13 هدفا.

الأهلي إيلتسن كامويش ترومسو
نرشح لكم
خبر في الجول – فارنامو السويدي يبلغ البنك الأهلي بطلباته المالية لترك الصلخدي بيان – نادي سمارت يعلن التزامه بصرف مستحقات الراحل لؤي رجب مواعيد مباريات الثلاثاء 27 يناير.. الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري ومنتخب مصر لليد أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر مصدر مقرب من محمد شريف يكشف لـ في الجول حقيقة إمكانية رحيله إلى الاتحاد السكندري المحكمة الرياضية تؤيد صحة موقف بيراميدز ضد لاعبيه عبد الظاهر السقا: ندرس إمكانية ضم محمد شريف من الأهلي دياب: ندرس زيادة أيام معسكر مصر قبل كأس العالم.. وهذه حقيقة تغيير نظام الدوري
أخر الأخبار
لابورتا: لا بد أن نكون محظوظين للتتويج بالبطولات 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
موندو ديبورتيفو: برشلونة يتوصل لاتفاق مع فيرمين لوبيز لتجديد عقده 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
جيسوس: غياب ماني أثر على النصر.. وبينتو سيبقى حتى نهاية الموسم 46 دقيقة | سعودي في الجول
الفتح يرفض عرض الهلال لضم مدافعه ساعة | ميركاتو
خبر في الجول – فارنامو السويدي يبلغ البنك الأهلي بطلباته المالية لترك الصلخدي ساعة | الدوري المصري
بعد أزمة نهائي أمم إفريقيا.. رئيس لجنة حكام كاف: المناشف يجب أن تبقى بعيدة عن الحراس ساعة | أمم إفريقيا
بيان – نادي سمارت يعلن التزامه بصرف مستحقات الراحل لؤي رجب ساعة | الدوري المصري
مصدر مقرب من كامويش لـ في الجول: النادي النرويجي اعتبر تغيير الأهلي لعرضه تلاعبا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم 2 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 3 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج 4 إكرامي لـ في الجول: موقف الأهلي والخطيب مع رمضان صبحي لا يُنسى
/articles/522100/مصدر-مقرب-من-كامويش-لـ-في-الجول-النادي-النرويجي-اعتبر-تغيير-الأهلي-لعرضه-تلاعبا