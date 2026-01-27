نجل مارسيلو يوقع أول عقد احترافي مع ريال مدريد
الثلاثاء، 27 يناير 2026 - 11:04
كتب : FilGoal
وقع إنزو ألفيش نجل مارسيلو أول عقد احترافي له مع فريق ريال مدريد.
ويلعب إنزو ابن الـ16 عاما في مركز المهاجم الصريح مع فريق الشباب.
وقال إنزو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "سعيد بالتوقيع على أول عقدي احترافي لي.. هلا مدريد".
وتدرج إنزو ألفيس في صفوف ناشئي وشباب ريال مدريد، قبل أن يوقع على أول عقد احترافي له مع النادي الملكي.
خلال هذه الرحلة سجل نجل مارسيلو نحو 150 هدفا.
يذكر أن إنزو يلعب مع منتخبات إسبانيا للفئات السنية المختلفة، عكس والده الدولي البرازيلي السابق.
لعب مارسيلو الأب 15 عاما مع فريق ريال مدريد منذ 2007 حتى 2022.
وفاز مارسيلو بـ25 بطولة مع ريال مدريد كأكثر الفرق تتويجا بالألقاب مع الفريق الملكي.
