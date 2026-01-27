نجل مارسيلو يوقع أول عقد احترافي مع ريال مدريد

الثلاثاء، 27 يناير 2026 - 11:04

كتب : FilGoal

نجل مارسيلو يوقع أول عقد مع ريال مدريد

وقع إنزو ألفيش نجل مارسيلو أول عقد احترافي له مع فريق ريال مدريد.

ويلعب إنزو ابن الـ16 عاما في مركز المهاجم الصريح مع فريق الشباب.

وقال إنزو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "سعيد بالتوقيع على أول عقدي احترافي لي.. هلا مدريد".

أخبار متعلقة:
كيفو وديماركو وهدم فكرة تبديل "قصب بقصب" باريس سان جيرمان يعلن ضم درو فيرنانديز من برشلونة سكاي: لاتسيو يتوصل لاتفاق مع أتالانتا لاستعارة مالديني تقرير: نابولي يرغب في ضم لوكمان.. وأتالانتا يخفض مطالبه
View this post on Instagram

A post shared by Enzo Alves (@enzoalvesv)

وتدرج إنزو ألفيس في صفوف ناشئي وشباب ريال مدريد، قبل أن يوقع على أول عقد احترافي له مع النادي الملكي.

خلال هذه الرحلة سجل نجل مارسيلو نحو 150 هدفا.

يذكر أن إنزو يلعب مع منتخبات إسبانيا للفئات السنية المختلفة، عكس والده الدولي البرازيلي السابق.

لعب مارسيلو الأب 15 عاما مع فريق ريال مدريد منذ 2007 حتى 2022.

وفاز مارسيلو بـ25 بطولة مع ريال مدريد كأكثر الفرق تتويجا بالألقاب مع الفريق الملكي.

ريال مدريد مارسيلو إنزو ألفيش
نرشح لكم
لابورتا: لا بد أن نكون محظوظين للتتويج بالبطولات موندو ديبورتيفو: برشلونة يتوصل لاتفاق مع فيرمين لوبيز لتجديد عقده باريس سان جيرمان يعلن ضم درو فيرنانديز من برشلونة روديجر يعود لتدريبات ريال مدريد.. وشكوك حول مشاركته أمام بنفيكا ورايو فايكانو خبر في الجول – راسينج الإسباني يطلب ضم بلال عطية من الأهلي تقرير: العيناوي ضمن اهتمامات ريال مدريد موندو ديبورتيفو: نجم برشلونة الشاب يخضع للكشف الطبي في باريس سان جيرمان مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة - مواجهة إنجليزية.. و3 مباريات في الدوري السعودي
أخر الأخبار
ليكيب: رين يرفض عرض الهلال لضم مهاجمه 46 دقيقة | ميركاتو
اسكواش – رباعي مصري يحسم تأهله لنصف نهائي بطولة الأبطال 48 دقيقة | رياضات أخرى
رئيس الاتحاد الإسباني: نهائي كأس العالم 2030 سيقام في إسبانيا 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة ريال مدريد – استمرار غياب روديجر أمام بنفيكا رغم عودته للتدريبات ساعة | دوري أبطال أوروبا
مصدر مقرب من بوعلي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي.. وموقف ناديه ساعة | الدوري المصري
أثليتك: باتريك دورجو يغيب لـ10 أسابيع عن مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
لابورتا: لا بد أن نكون محظوظين للتتويج بالبطولات ساعة | الكرة الأوروبية
موندو ديبورتيفو: برشلونة يتوصل لاتفاق مع فيرمين لوبيز لتجديد عقده 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم 2 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 3 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج 4 أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر
/articles/522099/نجل-مارسيلو-يوقع-أول-عقد-احترافي-مع-ريال-مدريد